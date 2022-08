Sommer, Sonne, Championships: AZ-Spaziergang am ersten Tag

Die AZ hat sich auf einen Spaziergang durch den Olympiapark und zum Königsplatz begeben. Erste Bilanz: Die Zuschauer sind von den European Championships begeistert.

München - Am Morgen nach der großen Eröffnungsveranstaltung geht es im Olympiapark gestern Vormittag noch recht gemächlich zu. Es ist 11 Uhr. Die ersten Besucher trudeln langsam auf dem Gelände der European Championships ein. Dort und an weiteren Standorten werden in den kommenden Tagen die größten Sportveranstaltungen in München seit den Olympischen Spielen 1972 stattfinden. Doch auch ein großes Kultur- und Musikprogramm wird geboten.

Die ersten Vorbereitungen für den sportlichen Tag laufen bereits. Einige Radfahrer, mit Trikots ausgestattet, brettern die Cross-Country-Strecke um den Olympiaberg herum. Hier und da sind BMXler zu sehen, die sich in Richtung Freestyle Park aufmachen. Schaulustige tummeln sich dort, am Aussichtspunkt des Olympiaberges. Familie Kook erkundet mit Fahrrädern das Areal. "Wir schauen und jetzt gleich das Training von den Mountainbikern an."

Familie Kook erkundet das Olympia-Gelände mit dem Fahrrad. © Bernd Wackerbauer

Olympiapark-Gäste lauschen der Konzertprobe

Auf der zentralen Bühne am Olympiasee, Central Roof genannt, probt gerade das Orchester der Münchner Symphoniker für seinen Auftritt am Abend. Auf der Wiese drum herum lauschen die ersten Gäste. "Es ist total schön, die Sonne und jetzt noch ein Konzert - wirklich toll", sagt Jasmin Oppelt (40), die zufällig die Probe des Ensembles entdeckt hat. Sie und ihr Mann Robert kommen aus Mannheim und machen Urlaub in der Landeshauptstadt. "Als wir von dem Festival erfahren haben, wollten wir es uns unbedingt anschauen", sagt sie.

Peter (56) und Sophie (22) Fischer sind extra angereist für das Event. © Bernd Wackerbauer

Es wird allerhand geboten. Unter dem Kids Roof etwa findet aktuell ein Bastelworkshop für Kinder statt, erzählt eine Frau am Infostand. Gegenüber des Central Roofs, beim sogenannten Handwerkerdorf am Hans-Jochen-Vogel-Platz wird Blasmusik gespielt. "Wir wollen an den Aktionsständen über unsere verschiedenen Gewerke informieren und so mehr Leute für den Handwerksberuf begeistern", erklärt Tobias Riedl (19) von der Zimmerer-Innung.

Mitarbeiter der Zimmerer-Innung, die mit einem Stand vor Ort sind. © Bernd Wackerbauer

Auch BMW ist mit einem Stand vertreten. "Bei uns geht es um Nachhaltigkeit", sagt Joy Kashem (35), der Trainer bei der BMW-Group ist. Dort werden etwa vollelektrische Fahrzeuge präsentiert und weitere Zukunftsvisionen des Unternehmens. Angelockt werden die Besucher dort jedoch auch durch zwei Tischtennisplatten.

Laura Dahlmeier: "Es ist beeindruckend, andere Sportler zu sehen"

Nicht nur Schaulustige sowie Sportfans findet man vor Ort, sondern gar Profis sind anzutreffen. An einer der Tischtennisplatten liefert sich gerade die ehemalige Biathletin Laura Dahlmeier ein Match mit den beiden Buben Seppe (11) und Ferre (8) aus Holland. Ihnen und deren Eltern, die als Touristen vor Ort sind, gefällt die zufällige Begegnung sichtlich. Dahlmeier hat einen Spaziergang durch den Park gemacht und möchte sich am Abend die Disziplin Turnen in der Olympiahalle anschauen, sagt sie. So wolle sie einen Einblick in die Sportarten bekommen, erklärt die mehrfache Olympia-Siegerin. "Daheim mache ich keinen Sommersport, aber es ist beeindruckend, andere Sportler zu sehen, die auf Top-Niveau performen." Das sei eine gute Inspiration.

Laura Dahlmeier beim Tischtennis. © Bernd Wackerbauer

Während sich am Olympiapark die Sportler aufwärmen und eine gemütliche Atmosphäre mit vereinzelten Besuchern herrscht, hallt es am Königsplatz bereits durch die Lautsprecher. "Das Wetter ist genial, die Stimmung auch und die Kulisse der Wahnsinn", ruft der Moderator den über tausend Menschen zu, die sich im Herzen der Stadt zusammengefunden haben. Max Kleesattel aus dem deutschen Team hängt gerade am Boulder; die Qualifikationen für die Wettbewerbe Bouldern, Lead und Speed, finden statt. Die Kletterwände und Zuschauertribünen liegen eingebettet zwischen Glyptothek, Staatlicher Antikensammlung und den Propyläen.

"Ich kletter auch voll gerne", erzählt Lehrer Simon Mack (27), der sich seit dem Frühjahr darauf freut, die Profis bei den Europameisterschaften live zu erleben. Auch die Zuschauer Peter (56) und Sophie Fischer (22) sind begeistert. Sie sind extra aus Frankfurt angereist. "Das wollten wir auf keinen Fall verpassen", erzählt die kletterbegeisterte Sophie Fischer. Vor allem die Sportereignisse wolle sie unbedingt sehen. "Es ist mega!", sagt sie und auch ihr Vater findet: "Es macht total viel Spaß."

Bei dem Sportevent des Jahres treffen am Donnerstag Schaulustige, Fans und Profis aufeinander.