Am Wochenende wird auf der Theresienwiese gefeilscht und gestöbert: Der große Flohmarkt ist der erste Höhepunkt des Frühlingsfests – gefolgt von vielen weiteren Events in der Woche.

Der BRK-Riesenflohmarkt – heuer am ersten Samstag – ist einer der beliebtesten Termine zum Frühlingsfest.

Der Frühling ist da, die Volksfeste kommen: Kaum ein Ereignis in dieser Stadt verdeutlicht diese Botschaft so sehr wie der Start des Frühlingsfests. Seit diesem Freitag hat das Volksfestgelände auf der Theresienwiese wieder geöffnet – mit einem sonnigen Traumstart.

Wirtschaftsreferent Christian Scharpf (SPD) hat mit dem Anzapfen des Fasses im Hippodrom-Festzelt den Start der "kleinen Wiesn“ eingeläutet. Die Krüge werden also schon fleißig befüllt und die Fahrgeschäfte außerhalb der Festzelte sind quasi im Dauerbetrieb.

Keine Eile, Münchnerinnen und Münchner haben heuer drei Wochen Zeit, für einen Besuch auf dem Frühlingsfest. Zu Ehren des 60. Bestehens wird heuer eine Woche länger gefeiert. Für das Jubiläumsfest haben sich die Veranstalter ein besonders vollgepacktes Programm überlegt. Neben den etablierten Ereignissen gibt es auch einige Neuerungen. Ein Überblick zur ersten Woche:

Samstag, 18. April

BRK-Riesenflohmarkt: Ab 7 Uhr wird auf der Theresienwiese wieder gefeilscht, gehandelt – und es werden kleine Schätze entdeckt. Mit rund 2500 Ständen auf über 80.000 Quadratmetern zählt der traditionelle Flohmarkt, direkt neben dem Frühlingsfestgelände, zu den größten Bayerns. Der Flohmarkt ist bis 17 Uhr geöffnet.

Sonntag, 19. April

60 Minuten – 60 Cent: Die Neuheit in diesem Jahr. Zum Jubiläum haben sich die Frühlingsfest-Macher ein besonderes Sparangebot überlegt. Am ersten Festsonntag kann jeder Besucher eine Stunde lang von 10 bis 11 Uhr für nur 60 Cent alle Karussells und Kinderfahrgeschäfte fahren. Auch weitere ausgewählte Fahrgeschäfte und Standl beteiligen sich an der Aktion. An den Imbissständen gibt es zudem spezielle kulinarische Sparangebote.

Dienstag, 21. April

Bummeltag: Wie an den beliebten Familientagen (28. April und 5. Mai) gibt es auch zum Bummeltag am Dienstag ermäßigte Preise von 11 bis 19 Uhr. Über die Art und Höhe der Ermäßigungen entscheiden die Fahrgeschäfte, Belustigungen, Schießbuden, Spielgeschäfte und Verkaufsstandl selbst.

Mittwoch, 22. April

Danke München Weißwurst Frühstück: Als weiterer Höhepunkt, speziell zum Jubiläumsjahr, erwartet die Besucher von 11 bis 11.55 Uhr eine besondere Sparaktion. Genau 1000 Paar Weißwürste mit jeweils einer Breze werden beim "Danke München Weißwurst Frühstück“ an den Imbissbetrieben für nur zwei Euro verkauft. Die Einnahmen werden gespendet.

Donnerstag, 23. April

Schaustellergottesdienst: Das Wetter passt schon mal, dennoch schadet es nicht den lieben Gott um einen guten Verlauf der Saison zu bitten. Um 10 Uhr treffen sich die Schausteller und Wirte daher unter dem Dach des "Scooter Zone“ zum Gottesdienst. Alle, die gerne mitfeiern möchten, sind hierzu eingeladen.

Freitag, 24. April

Großes Brillantfeuerwerk: Eines hat das Frühlingsfest seinem großen Pendant voraus – Feuerwerk. Und davon gibt es gleich zwei. Das Brillantfeuerwerk startet ab etwa 22 Uhr mit vielen Spezialeffekten und einem großen Finale: Zum Schluss soll eine leuchtende "60“ erstrahlen.

Das Feuerwerk auf dem Frühlingsfest gehört zu den großen Höhepunkten. © imago

Sonntag, 26. April

ACM-Oldtimertreffen: Ein weiteres Jubiläum findet heuer statt. Das Oldtimertreffen des ACM jährt sich zum 20. Mal. Ab 9 Uhr rollen zahlreiche Klassiker auf das Festgelände. Zugelassen sind Oldtimer bis Baujahr 1996. Auch mit dabei sind historische Einsatzfahrzeuge von Polizei und Feuerwehr.

Bierpreise auf dem Frühlingsfest bleiben stabil

Angesichts der nahezu in allen Lebensbereichen steigenden Preise, dürfte die Freude groß darüber sein, dass die Maßpreise auf dem Frühlingsfest zumindest stabil bleiben:

Festhalle Bayernland (Augustiner Helles): 13,50 Euro

Traumstart dank Sonnenschein – so wird das weitere Wetter

Die Voraussetzungen scheinen gut zu sein für das diesjährige Jubiläums-Frühlingsfest. Am Eröffnungstag scheint durchgehend die Sonne auf das Festgelände – bei milden Temperaturen von um die 19 Grad. Auch am Samstag werden laut Temperaturen von bis zu 20 Grad erwartet.

Die Vorhersage für die kommende Woche sorgen für leichten Optimismus. Zum Wochenauftakt ist es zeitweise noch wechselhaft, kurze Regenschauer sind möglich, dazwischen lockert es aber auch auf. Die Temperaturen bleiben dabei angenehm zwischen 12 und 15 Grad und sorgen trotz allem für gute Bedingungen auf der Theresienwiese.

Im Verlauf der Woche wird es zunehmend freundlicher: Die sonnigen Phasen nehmen zu, und gerade gegen Ende der Woche stellt sich deutlich stabileres und schöneres Wetter ein. Dann sind längere trockene Abschnitte und mehr Sonne zu erwarten – ideal für einen Besuch auf dem Festgelände.