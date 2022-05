Fälle häufen sich: Boazn-Einbrecher haben es Glückspielautomaten abgesehen

Auffallend häufig wird derzeit in Lokale in der Stadt eingebrochen. Die Kripo ermittelt.

Für die Monate April und Mai meldete die Münchner Polizei acht Einbrüche in Gaststätten im Stadtgebiet. (Symbolbild)

München - Seit Beginn des Jahres häufen sich die Einbrüche in Gaststätten im Stadtgebiet. Das Präsidium meldete alleine im Mai und im April acht derartige Delikte. Ob eine Verbindung zwischen einzelnen Taten besteht, ist noch nicht geklärt.

Am vergangenen Sonntag drang ein Unbekannter in ein Lokal im Bereich der Schwanthaler- und Schießstättstraße ein. Er brach zwei Geldspielautomaten sowie einen Zigarettenautomaten auf und plünderte die Geldfächer. Der Einbrecher entkam. Die Polizei bittet Anwohner, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich beim Kommissariat K 52 zu melden (Telefon 089/29100.

Am Mittwoch, 18. Mai, meldete der Wirt eines Lokals in Planegg, bei ihm sei eingebrochen worden. Der oder die Täter stahlen Geld und eine teure Espressomaschine.

In der Nacht auf den 17. Mai drangen Einbrecher in eine Gaststätte in der Stupfstraße (Neuhausen) ein. Sie räumten einen Glücksspielautomaten leer und verschwanden anschließend unerkannt mit dem Auto des Wirts, einem Smart.

Am 15. Mai, einem Sonntag, drangen Unbekannte in eine Shisha-Bar im Bereich Siegenburger Straße und Westpark (Berg am Laim) ein. Sie brachen zwei Spielautomaten auf und erbeuteten das Münzgeld darin.

Am 26. April drang ein Einbrecher frühmorgens in ein Lokal im Bereich der Landsberger Straße ein. Er stahl Bargeld und jede Menge Getränkedosen. Die Flucht trat er, bepackt mit Taschen, auf einem Rad an.

Am Sonntag, dem 24. April stieg in Sendling ein Unbekannter in eine Gaststätte in der Boschetsrieder Straße ein. Er brach die Tür auf. Im Gastraum erbeutete er Bargeld.

Am 21. April, einem Donnerstag, sind drei Männer kurz nach 6 Uhr in den Hirschgarten eingestiegen. Die Täter wurden in dem Biergarten in der Nähe des Schloss Nymphenburg von einer Überwachungskamera gefilmt. Die Männer schlugen mehrere Fenster ein, im Inneren verursachten sie einen Schaden von rund 3.000 Euro. Wie viel Geld sie erbeuteten, ist nicht bekannt.

Am 10. April stiegen Einbrecher in ein asiatisches Restaurant im Bereich Emil-Geis-Straße, am Grünwalder Marktplatz ein. Die Täter erbeuteten einen Tresor mit Bargeld und flüchteten.

Pech hatten Einbrecher, die am 6. Januar morgens in ein Lokal in Höhenkirchen-Siegertsbrunn einsteigen wollten. Sie lösten den Alarm aus und mussten aufgeben.