Münchner Hauptbahnhof: Mann klaut Getränke und greift Verkäuferin an

Der Mann ist bei der Polizei kein Unbekannter: Ein 34-Jähriger wollte am Hauptbahnhof sechs Getränkedosen mitgehen lassen – und verletzte dann eine Verkäuferin, die sich ihm in den Weg stellte.

Ludwigsvorstadt - Der Mann war erst am 22. April aus der Haft entlassen worden, jetzt steht er erneut vor dem Haftrichter.

34-Jähriger stiehlt Getränkedosen und verletzt Verkäuferin

Wie die Bundespolizei berichtet, hatte der 34-Jährige am Donnerstag gegen 13.40 Uhr versucht, in einem Laden im Untergeschoss des Münchner Hauptbahnhofs sechs Getränkedosen zu entwenden – genauer gesagt handelte es sich um alkoholische Mischgetränke im Wert von 24,24 Euro.

Dabei sei er von einer Verkäuferin beobachtet und beim Verlassen des Geschäftes aufgehalten worden. Der Mann griff die 53-Jährige tätlich an und verletzte sie am Unterarm, so die Bundespolizei. Die Frau benötigte keine ärztliche Versorgung und arbeitete weiter.

Tatverdächtiger schlägt nach Bundespolizisten

Nach seiner Festnahme schlug der 34-Jährige auf dem Weg zur Dienststelle mit dem Ellenbogen nach den Bundespolizisten, die jedoch ausweichen konnten.

Der Mann wird am heutigen Freitag auf Anordnung der Staatsanwaltschaft München I vorgeführt – wegen räuberischen Diebstahls, wegen eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und wegen Körperverletzung.