Schwerer Autounfall in Laim: Drei Verletzte und ein gefällter Baum

Nach einem heftigen Autounfall in Laim mussten drei Verletzte ins Krankenhaus. Dann musste die Feuerwehr noch einen Baum fällen.

Laim - Der Aufprall muss heftig gewesen sein: Am Donnerstag in der Früh prallte ein Mercedes mit drei Insassinnen, eine 44-Jährige und zwei 20-Jährige, auf der Kreuzung Landsberger Straße / Elsenheimerstraße auf einen VW, in dem der 28-jährige Fahrer und seine 24-jährige Beifahrerin saßen.

Autounfall in Laim: Drei Verletzte im Krankenhaus

Der Mercedes wurde durch die Wucht des Aufpralls gegen einen Baum auf dem Seitenstreifen geschleudert. Zwei an dem Unfall Beteiligte erlitten dabei leichte Verletzungen. Eine 20-Jährige wurde schwer verletzt – alle drei wurden nach einer Erstversorgung ins Krankenhaus gebracht. Wie die Feuerwehr mitteilt, mussten alle fünf Beteiligten vom Rettungsdienst versorgt werden, die beiden im VW wurden jedoch nicht verletzt.

Baum vs. Mercedes: Baum wird gefällt

Der Baum, in den der Mercedes geprallt ist, wurde so schwer beschädigt, dass die Feuerwehr ihn fällen musste. Die Landsberger Straße war während des Einsatzes in beide Richtungen gesperrt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehr als 50.000 Euro.

Jetzt ermittelt die Polizei, wie es zu dem Unfall kommen konnte.

Zeugenaufruf: Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang und insbesondere zur Ampelschaltung machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstr. 210, 81549 München, Tel.: (089) 6216-3322, in Verbindung zu setzen.