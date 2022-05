Rätselhafter Vorfall in Münchner Schule: 25 Kinder kriegen plötzlich kaum noch Luft

Der Hausmeister einer Schule in Thalkirchen sowie 25 Kinder haben am Mittwoch über Atembeschwerden geklagt. Die Ursache ist noch unklar, die Polizei ermittelt.

Auch die Feuerwehr rückte schließlich an. (Symbolbild)

Thalkirchen - Mysteriöser Vorfall in einer Schule in der Plinganserstraße: Wie die Feuerwehr berichtet, klagten am Mittwochvormittag mehrere Kinder über Atembeschwerden.

Zunächst machte sich ein Rettungswagen auf den Weg in die Schule – ursprünglich hatte lediglich der Hausmeister Beschwerden gehabt. Als der Rettungsdienst diesen dann vor Ort versorgte, meldeten sich nach und nach immer mehr Schülerinnen und Schüler, die über ähnliche Symptome klagten. Laut Feuerwehr waren insgesamt 25 Kinder betroffen.

Atembeschwerden: 25 Kinder werden ins Krankenhaus gebracht

Weil sich immer mehr Kinder meldeten, forderte der Rettungsdienst weitere Unterstützung an – auch von der Münchner Feuerwehr. Diese führte bei der Ankunft mehrere Messungen durch und belüftete den Bereich. "Da durch Reinigungsmaßnahmen vor Eintreffen der Feuerwehr eventuelle Schadstoffe so stark verdünnt wurden, konnte kein direkter Bezug der Beschwerden zu einer Ursache ermittelt werden", heißt es im Bericht von Mittwochabend.

Die 25 Kinder wurden zur weiteren Untersuchungen in Krankenhäuser gebracht. Die Polizei ermittelt nun, was die Beschwerden ausgelöst hat.