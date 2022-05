Trudering: Stromschlag am Güterzug – zwei Menschen im künstlichen Koma

Am Bahnhof in Trudering sind am Dienstagnachmittag türkische Migranten von einem Güterzug gesprungen. Es kam zu einem Stromschlag. Drei Personen wurden schwer verletzt, ein 24-Jähriger und eine 15-Jährige befinden sich im künstlichen Koma.

25. Mai 2022 - 13:05 Uhr | Hüseyin Ince Nina Job

Die Einsatzkräfte waren mit einem Großaufgebot in Trudering vor Ort. © Thomas Gaulke