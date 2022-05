Münchner Polizei löst Aktivisten von Straße – Kritik wegen Sichtschutzwand

Am Montag haben Aktivisten in München gegen die Energiepolitik des Bundes protestiert und sich auf der Straße festgeklebt. Als die Polizei sie von der Fahrbahn löste, stellte sie einen Sichtschutz auf. Was steckt dahinter?

24. Mai 2022 - 18:21 Uhr | csc

Polizisten stellen einen Sichtschutz rund um Aktivisten der Gruppierung «Letzte Generation» auf. Die Aktivisten haben sich zuvor mit den Händen auf eine Ausfahrt vom Mittleren Ring geklebt. © dpa/Matthias Balk