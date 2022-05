Autofahrer stinksauer: Klimaaktivisten kleben sich auf A95 fest

Klimaaktivisten haben sich am Montagmorgen auf der A95 festgeklebt und dadurch für Stau und reichlich Ärger bei Autofahrern gesorgt.

München - Klimaaktivisten von der sogenannten "Letzten Generation" haben sich am Montagmorgen auf einer Straße in München festgeklebt und so den Berufsverkehr beeinträchtigt. Die Abfahrt München-Fürstenried auf der A95 stadteinwärts sei stundenlang blockiert gewesen, sagte ein Polizeisprecher.

Klimaaktivisten blockieren mit Plakaten in der Hand das Ende der Autobahnabfahrt an einer Kreuzung. © Peter Kneffel/dpa

Protest auf der A95: Autofahrer sauer

Ein dpa-Fotograf berichtete von einigen aufgebrachten Autofahrern, die für die Aktion der Umweltschützer offensichtlich kein Verständnis hatten und sogar handgreiflich wurden. Von Übergriffen wusste der Polizeisprecher zunächst nichts, schloss diese aber nicht aus.

Aktivisten fordern Verzicht von fossilen Brennstoffen

Die Aktivisten des Bündnisses "Letzte Generation" wollen mit ihrem Protest von Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) eine Erklärung, dass es keine neue Infrastruktur für fossile Brennstoffe geben werde, insbesondere keine Öl-Bohrungen in der Nordsee. Der Pressesprecher des Bündnisses sagt: "Es ist unsere moralische Pflicht, gegen diesen fossilen Wahnsinn friedlich Widerstand zu leisten".

In den vergangenen Wochen gab es deutschlandweit ähnliche Aktionen von Aktivistinnen und Aktivisten, zum Beispiel aus Protest gegen Lebensmittelverschwendung.