Flughafen München: Aktivisten kleben sich an Zufahrt fest

Am Mittwochmorgen haben fünf Aktivisten eine Zufahrtsstraße zum Frachtbereich am Flughafen München blockiert. Die Verkehrsbehinderungen hielten sich allerdings in Grenzen.

23. Februar 2022 - 09:23 Uhr | AZ/dpa

Matthias Balk (dpa) 5 Aktivisten der Gruppe "Die letzte Generation" haben sich mit ihren Händen auf einen Zebrastreifen auf der Südallee, einer Zufahrt zum Frachtbereich vom Münchner Flughafen, geklebt. Matthias Balk (dpa) 5 Ein Aktivist der Gruppe "Die letzte Generation" klebt seine Hand auf einen Zebrastreifen auf der Südallee, einer Zufahrt zum Frachtbereich vom Münchner Flughafen. Matthias Balk (dpa) 5 Aktivisten der Gruppe "Die letzte Generation" kleben ihre Hände auf einen Zebrastreifen auf der Südallee, einer Zufahrt zum Frachtbereich vom Münchner Flughafen. Matthias Balk (dpa) 5 Aktivisten der Gruppe "Die letzte Generation" haben sich mit ihren Händen auf einen Zebrastreifen auf der Südallee, einer Zufahrt zum Frachtbereich vom Münchner Flughafen, geklebt. Matthias Balk (dpa) 5 Aktivisten der Gruppe "Die letzte Generation" haben sich mit ihren Händen auf einen Zebrastreifen auf der Südallee, einer Zufahrt zum Frachtbereich vom Münchner Flughafen, geklebt.