Unfall in Berg am Laim: Kleinbus kippt um – Insassen bleiben unverletzt

Aus bislang ungeklärter Ursache ist ein Auto in Berg am Laim in einen Kleinbus gefahren. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt.

30. Mai 2022 - 18:21 Uhr | AZ

Die Feuerwehr richtete das Fahrzeug wieder auf. © Feuerwehr München

Berg am Laim - Ein Kleinbus ist am Montagvormittag an der Kreuzung Waldstraße und Sonnwendjochstraße mit einem Auto zusammengestoßen. Der Van wurde dabei ausgehebelt und landete auf der Seite. Die Insassen der beiden Fahrzeuge blieben nach Angaben der Feuerwehr unverletzt. Die Helfer sicherten die Einsatzstelle ab und stellten anschließend das umgekippte Fahrzeug mit einer Seilwinde und einem Greifzug wieder auf die Räder. Wie es zu dem Unfall kam, ist bislang noch unklar. Auch die Höhe des Sachschadens ist noch offen.