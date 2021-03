Essen per Radl und Smart: Brenner liefert

Das Brenner und sein neuer Ableger "Brenner Kitchen" haben jetzt einen Lieferservice.

Das Essen kommt per E-Smart.

München - Unabhängig von Lieferando und Co. haben der Gastronom Rudi Kull und sein Partner und Architekt Albert Weinzierl für ihre beiden Brenner-Lokale einen eigenen Lieferservice ins Leben gerufen. Ab sofort kann man sich alle Brenner-Gerichte per Radl oder E-Smart direkt nach Hause liefern lassen. Beide Restaurants stehen für "zeitgemäße Trennkostküche, knackige Superfood-Salate und Feines vom Grill", so das Gastronomen-Duo.

Pizza, Pasta- und Grillgerichte von Brenner per Lieferung

Das inzwischen gut etablierte Brenner in der Maximilianstraße ist vor allem für seine Grill- und Pastagerichte bekannt. Erst im letzten Jahr eröffnete im ehemaligen Riva-Lokal in Schwabing das Brenner Kitchen ohne Pizza und Pasta, dafür mit Grill- und Sushi-Kreationen. Die Bestellung sowohl zum Liefern als auch zum Abholen läuft ganz einfach und spontan über die Brenner-Internetseite während der Öffnungszeiten. Zwischen einer halben und maximal einer Stunde muss man dann auf sein Essen warten.

Auch der Osterbrunch kann geliefert werden

Wer seine Zeit mit Nestersuchen statt in der Küche verbringen möchte, bestellt schon jetzt eine Brunchbox für zwei (99 Euro) zum Abholen am Ostersonntag im Brenner Kitchen vor. Die enthält alles, was es für ein festliches Osterfrühstück braucht: von Kalbstafelspitz mit Thunfischcreme über Lachs, Eggs Benedict, Osterfladen, diversen Aufstriche, Käse, Wurst, Flocken, Bellini und mehr.



Mo-So: 12-15 Uhr, 17 bis 21 Uhr





Mo-Fr: 12-15 Uhr, 17 bis 21 Uhr