Bogenhauser Hof wird saniert: Die AZ hat die Baustelle besucht

Die gröbsten Bauarbeiten im denkmalgeschützten Nobel-Lokal sind abgeschlossen. Ende April feiern die beiden neuen Wirte Wiedereröffnung.

Kian Moussari (v.l.) und Karl Rieder in der Küche – die auch noch ein bisserl Baustelle ist.

Petra Schramek 4 Kian Moussari (v.l.) und Karl Rieder in der Küche – die auch noch ein bisserl Baustelle ist.

So quietsche-bunt ist die Tapete im Champagner-Salon.

Petra Schramek 4 So quietsche-bunt ist die Tapete im Champagner-Salon.

Hacker-Pschorr-Geschäftsführer Andreas Steinfatt (v.l.), die Wirte Kian Moussavi und Karl Rieder und der Inneneinrichter Philipp Zimmermann stoßen schon mal auf der Baustelle an.

Petra Schramek 4 Hacker-Pschorr-Geschäftsführer Andreas Steinfatt (v.l.), die Wirte Kian Moussavi und Karl Rieder und der Inneneinrichter Philipp Zimmermann stoßen schon mal auf der Baustelle an.

Bogenhausen - Mit einem Flohmarkt verabschiedeten sich Gerhard und Susanne Gleinser nach 31 Jahren vom Bogenhauser Hof. Schließlich musste das Wirtepaar das gesamte Inventar ausräumen und Platz machen für die anstehende Kernsanierung durch die Hacker-Pschorr-Brauerei, der das Gebäude seit 1950 gehört. Die hat nun über ein Jahr lang gedauert, aber langsam beginnt sich die Baustelle zu lichten.

Die beiden neuen Wirte heißen Karl Rieder und Kian Moussavi. Beide haben bereits viel gastronomische Erfahrung.

Einer der neuen Wirte betreibt in der Maxvorstadt die Trattoria San Benno

Der gebürtige Südtiroler Karl Rieder macht sich seit über 40 Jahren einen Namen mit seinen vielen italienischen Restaurants in der ganzen Stadt, darunter das La Piazza am Kölner Platz und Il Mulino in der Görresstraße.

Das Erfolgs-Konzept des 62-Jährigen: jedes Lokal der jeweiligen Umgebung anpassen. Von Laim bis Untermenzing sind so viele individuelle Italiener entstanden. Für den Bogenhauser Hof hat sich Rieder aber einen Partner gesucht und ist mit Kian Moussavi fündig geworden.

Der betreibt ebenfalls italienische Restaurants, unter anderem die Trattoria San Benno in der Maxvorstadt. "Wir kennen uns schon seit 20 Jahren, haben aber noch nie zusammengearbeitet", sagt Rieder der AZ.

Aber die Wirte sind sich sicher, dass das funktionieren wird: "Es ist wie in einer guten Ehe", ergänzt Moussavi, "nach 20 Jahren weiß man, worauf man sich einlässt."

Das Konzept für den neuen Bogenhauser Hof: mediterran, alpenländisch, hochpreisig

Was sie sich für ein Konzept für das Bogenhauser Traditions-Lokal überlegt haben, wollen sie noch nicht verraten. Nur soviel: Die Küche wird alpenländisch mediterran angehaucht sein, und sie wird natürlich hochpreisig bleiben.

Als Küchenchef haben sie keinen geringeren als Hannes Reckziegel angeheuert. Der hat zuletzt im Schwarzreiter im Vier Jahreszeiten gekocht und wurde dort mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet. "Hier kann er sich entfalten, wie er möchte", sagt Karl Rieder. Auf einen Michelin-Stern habe man es vorerst nicht abgesehen.

Alle Räume werden komplett neu gestaltet

Zumindest optisch geht der ehemals klassisch elegante Bogenhauser Hof ganz neue Wege. Alle Räume wurden komplett neu gestaltet. Die Separees im ersten Stock unterscheiden sich thematisch voneinander. Es gibt ein Winzerstüberl mit einer großen Eiche an der Wand, aus der ein Ast als frei schwebender Tisch herausragt.

Ein Südtiroler Stüberl mit holzverkleideter Wand, und einen quietschbunten Champagner-Salon mit pinken Flamingos an der Wand. "Der eignet sich perfekt für Junggesellinenabschiede", erklärt der Inneneinrichter Philipp Zimmermann.

Ende April wird der Bogenhauser Hof eröffnet

Der große Gastraum im Erdgeschoss ist etwas offener gehalten, aber auch hier sind die Tische wie kleine abgeschlossene Nischen angeordnet. Privatsphäre verspricht sogar die Bar. Sie ist wie ein Nest in eine Art Holzgitter verkleidet. "Damit man sich an der Bar nicht wie auf dem Präsentierteller fühlt", erklärt Zimmermann.

So können die Gäste dort auch einmal ungestört über Geschäfte reden. "Schaut im Moment noch a bisserl aus wie in Stadelheim", scherzt Hacker-Pschorr-Geschäftsführer Andreas Steinfatt. Das soll sich bis Ende des Monats ändern. Denn da wird eröffnet.