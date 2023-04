Auszeichnung fürs Ukiyo: Das schönste Restaurant Deutschlands steht in München

In einem Buch werden die schönsten Gastro-Lokalitäten des Landes ausgezeichnet. Demnach befindet sowohl das schönste Restaurant als auch Café in München.

München - In München kann man an vielen Ecken in der Stadt gut Essen und Trinken gehen, das ist soweit kein Geheimnis. Doch beim Restaurant-, Bar- oder Café-Besuch kommt es nicht nur drauf an, was auf dem Teller oder im Glas landet, sondern auch, wie die Atmosphäre vor Ort ist.

Ein neues Buch hat sich damit nun genauer beschäftigt: In Bezug auf die Raumgestaltung und Inneneinrichtung wurden jeweils die schönsten Gastro-Lokalitäten des Landes ausgezeichnet – München ist dabei sehr gut vertreten.

"Die schönsten Restaurants & Bars" vom Callwey-Verlag. © Callwey Verlag

Sowohl in der Kategorie Restaurant als auch Café landet München jeweils auf dem ersten Platz. Die AZ stellt die Preisträger kurz vor:

Ukiyo in München: Japanisches Restaurant in der Rumfordstraße ausgezeichnet

Die gerahmten Bilder zeigen Plakate zu Ausstellungen von Yayoi Kusama, einer der bekanntesten japanischen Künstlerinnen. © Cordula de Bloeme

Das schönste Restaurant des Landes befindet sich mitten in der Münchner Innenstadt – genauer gesagt am Reichenbachplatz. Hier steht das Ukiyo, ein japanisches Sushilokal mit Weinbar. Verantwortlich für die preisgekrönte Inneneinrichtung ist die Hamburger Interior-Designerin Stella-Maria Mo. "Im 'Ukiyo' regiert die japanische Küche in ihrer reinsten Form, ohne Fusionierungen oder andere Experimente. Diese Konsequenz spiegelt sich auch in der Innengestaltung wider", heißt es in der Laudatio.

Im Ukiyo dominieren helle Pastellfarben, die durch Messingakzente ergänzt werden. Stühle und Tische sind aus Eichenholz gefertigt, die Einrichtung wirkt recht dezent. "Neben den künstlerisch angehauchten Speisen, den minimalistisch angerichteten Drinks, den ausgewählten Accessoires und den zurückhaltenden Materialien ist es vor allem die Philosophie der Herzlichkeit, die das Gesamtkonzept des Ukiyos bestimmt", erklärt Designerin Stella-Maria Mo dazu.

Bistro adesso SE in München ist das schönste Café Deutschlands

Im Bistro überwiegen Pastelltöne in zartem Rosa. © Andreas Hoernisch Photographie

Auch in Sachen Café liegt München ganz vorne, auf dem ersten Platz landete das Bistro des Münchner IT-Unternehmens adesso in der Streitfeldstraße in Berg am Laim. Die Begründung für den Spitzenplatz: "Die Verbindung zwischen dem Unternehmen, seiner Arbeitskultur und dem Loftcharakter des Gebäudes sowie den kräftigen Farben des Bistros hat die Jury sofort überzeugt. (...) Innenarchitektin Andrea Weitz und Innenarchitekt Prof. Jens Wendland haben mit ihrem interdisziplinären Team einen Ort geschaffen, der motivierend, identitätsstiftend, flexibel, kontrastreich, qualitätsvoll, handwerklich ausdrucksstark und einfach gelungen ist."

Farblich dominiert Pastellrosa im Bistro, in der Küche sorgen schwarze Akzente für einen entsprechend starken Kontrast. Der Eichenboden ist ebenfalls sehr dunkel gehalten, der Kontrast wird dadurch weiter verstärkt. "Anfangs war man dem durchgängigen Farbkonzept gegenüber skeptisch – jetzt sind alle begeistert von der Unverwechselbarkeit der Atmosphäre", erklären die beiden Innenarchitekten des Bistros.

Ehrungen für weitere Gastro-Lokalitäten in München

Neben den ersten beiden Plätzen wurden von der Jury fünf weitere Projekte aus München oder der näheren Umgebung ausgezeichnet: