Ahoi, Obazda! Bayerischer Käse-Klassiker mal anders

GU feiert 300-jähriges Jubiläum. In unserer Serie zeigen wir ihnen bunte Sommer-Rezepte aus GU-Kochbüchern.

Mal was anderes als Breze zum Obazden.

Backen kann eine Wissenschaft sein. Aber auch ohne Vorkenntnisse und teure Ausstattung kann man erstens Spaß am Backen haben und zweitens tolle Ergebnisse zaubern. Für sein Buch hat Bäckermeister Axel Schmitt Rezepte kreiert und so optimiert, dass sie immer funktionieren – teilweise braucht man dafür nur seine Hände. Unser heutiges Rezept ist das perfekte Mitbringsel für Gartenfeste, Biergarten oder Picknick.

Rezepte von süß bis salzig. © GU

Obazda-Schiffchen

ZUTATEN FÜR 6 STÜCK

Teig:

200 g Roggenmehl (Type 1150)

100 g Weizenmehl (Type 1050)

15 g Apfelessig

6 g Salz

20 g Brotbrösel (vom Vortag oder älter)

250 ml lauwarmes Wasser

10 g frische Hefe

1 Prise Brotgewürz (nach Belieben)

Belag: 240 g Obazda

Nach Belieben: Zwiebelringe; Frühlingszwiebeln, fein geschnitten; Kümmel

Außerdem: Spritzbeutel mit Lochtülle (ca. 10 mm Durchmesser)

ZUBEREITUNG

Teig:

Alle Zutaten für den Teig mit dem Knethaken der Küchenmaschine 10 Min. auf niedriger Stufe verkneten. Den Teig abdecken und 15 Min. bei Zimmertemperatur reifen lassen. Den Teig auf eine bemehlte Arbeitsfläche geben, in 6 Portionen à 100 g teilen und diese mit bemehlten Händen zu Kugeln schleifen. Jede Kugel zu einem ovalen Fladen (ca. 15 cm Durchmesser) ausrollen.

Back ma's:

Den Backofen auf 240 ˚C Ober-/Unterhitze vorheizen. Den Obazdn in den Spritzbeutel füllen und auf jeden Fladen mittig längs einen 40 g schweren Strang setzen. Die Teigränder ca. 1 cm nach innen klappen, dabei die Enden jeweils gut festdrücken. Nach Belieben Zwiebelringe, fein geschnittene Frühlingszwiebeln oder Kümmel daraufgeben. Das Backblech mit Backpapier belegen, die Obazda-Schiffchen daraufsetzen und in den heißen Ofen schieben (Mitte). 50 ml warmes Wasser auf den Boden des Backofens gießen und in ca. 15 Min. knusprig backen.

Axel Schmitt: Das einfachste Brot der Welt, GU, 27 Euro