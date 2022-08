Sommer-Rezept: Rote-Bete-Hummus – Hummus pantzari

GU feiert sein 300-jähriges Jubiläum. In unserer Serie zeigen wir Ihnen bunte Sommer-Rezepte aus GU-Kochbüchern. Heute: Hummus mit Rote-Bete.

Griechische Küche ist viel mehr als schweres Gyros und Souvlaki. In ihrem Kochbuch "Griechenland vegetarisch" nimmt Elissavet Patrikiou die Leser mit auf eine Reise zu den Rezepten und Geschichten ihrer Heimat und zeigt, wie gesund und vielfältig man sich nach griechischer Art mit Gemüse ernähren kann. Unser heutiger Rezept-Tipp eignet sich perfekt für Picknick, Biergarten und Co..

Elissavet Patrikiou: Griechenland vegetarisch GU, 29 Euro © GU

Rezept: Hummus pantzaria

Dieser Hummus sieht nicht nur klasse aus, er ist auch eine Vitalbombe. Kichererbsen enthalten viel Ballaststoffe, Eisen und Kalzium, Rote Bete jede Menge Vitamin C und Zink – dieses perfekte Duo vereint sich zu einem sehr guten Hummus.

Für 4 Personen

Zubereitung: 15 Min.

Einweichen: 12 Std. (über Nacht)

Kochen / Backen: 1 Std.

Zutaten

350 g getrocknete Kichererbsen

350 g Rote Beten

2 Knoblauchzehen

1 Zitrone

6 EL Olivenöl

2 EL Sesamöl

3 EL Tahin (Sesampaste)

Salz • Pfeffer

Zubereitung

Am Vortag die Kichererbsen in einem Topf in reichlich Wasser über Nacht (mind. 12 Std.) einweichen.

Am nächsten Tag die Kichererbsen in ein Sieb abgießen und abbrausen. Mit reichlich Wasser (ohne Salz) wieder in den Topf geben und in ca. 1 Std. weich köcheln.

Dann in ein Sieb abgießen und dabei das Kochwasser auffangen.

Den Backofen auf 200˚ vorheizen. Die Roten Beten putzen, waschen und in einer ofenfesten Form im Ofen (Mitte) in ca. 1 Std. weich garen. Dann etwas auskühlen lassen, schälen und in Stücke schneiden. (Dabei am besten Einweghandschuhe tragen, da die Roten Beten stark färben.)

Den Knoblauch schälen und klein schneiden. Den Saft der Zitrone auspressen. Kichererbsen, Rote Beten, Knoblauch, Zitronensaft, Olivenöl, Sesamöl und Tahin im Küchenmixer oder in einem hohen Rührbecher mit dem Pürierstab fein mixen, dabei so viel Kochwasser dazugeben, dass eine feine Creme entsteht. Den Hummus mit Salz und Pfeffer würzen.

Den Hummus in eine Schale füllen und mit Brot servieren oder auf leicht gerösteten Brotscheiben anrichten.

Röstbrote mit Rote-Bete-Hummus kann man nach Lust und Laune belegen. Zum Beispiel in Kombination mit Avocadospalten und Kresse.