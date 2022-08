Von Kant zum Kochbuch: Gräfe und Unzer feiert 300. Jubiläum

Was vor 300 Jahren mit einer Buchhandlung in Königsberg begann, wurde zur größten Buchhandlung Europas und schließlich zu Gräfe und Unzer: dem Ratgeberverlag mit Geschichte.

So sah die ursprüngliche Buchhandlung Gräfe und Unzer in Königsberg im Jahr 1938 aus.

München - Was haben ein Philosoph und Kochbücher mit der Bibel zu tun? Jede Menge. Schon immer waren die Menschen auf der Suche nach Hilfestellungen für ihr Leben. Bis zum 18. Jahrhundert nahmen sie für sämtliche Lebensfragen die Bibel zur Hand. Christoph Gottfried Eckart eröffnete im Jahr 1722 eine Buchhandlung in Königsberg. Dort bot er eine Alternative zur Heiligen Schrift an und verlegte einen Ratgeber für Lebensfragen - damals eine echte Neuheit.

Kants Beobachtungen über das Gefühl des Schönen und Erhabenen. © GU

Es folgten weitere Ratgeber etwa fürs Gärtnern oder für den Zeitvertreib auf dem Kranken- und Sterbebett. Auch den größten Denker der Aufklärung hatte Eckart unter Vertrag: Der Philosoph Immanuel Kant wohnte von 1760 bis 1768 sogar im Verlagshaus.

August Wilhelm Unzer übernahm Mischung aus Buchhandel und Verlag

Nach mehreren Besitzerwechseln ging die Mischung aus Buchhandel und Verlag 1797 in den Besitz von Johann Philipp Göbbels und August Wilhelm Unzer über. Unzers Tochter heiratete im Jahr 1826 den Hamburger Buchhändler Heinrich Eduard Gräfe, woraufhin das Unternehmen in Gräfe und Unzer umbenannt wurde.

Ein Ratgeber für Eltern aus dem Jahr 1932. © GU

GU: Seit 1961 ein Ratgeber-Verlag

1956 wurde der Firmensitz nach München verlegt. In der Nachkriegszeit wandelte sich das Unternehmen zum Buch- und ab 1961 zum reinen Ratgeber-Verlag. Seit den 70er Jahren wurde das Kochbuchgeschäft sukzessive ausgebaut.

Das jetzige Verlagsgebäude in der Grillparzerstraße. © GU

Zum 275. Geburtstag 1997 zog Gräfe und Unzer von Schwabing in die Grillparzerstraße um. Wer sich heute für Themen rund ums Kochen, Reisen und Gesundheit interessiert, kommt um GU nicht herum. Besonders beliebt sind die vielen Bücher über Koch- und Ernährungstrends sowie Länderküchen aus der ganzen Welt.

Promi-Köche veröffentlichen Bücher bei GU

Viele prominente Köche und Autoren haben bei GU ihre Bücher veröffentlicht: Johann Lafer, Steffen Henssler, Sarah Wiener und viele mehr. Auch aktuelle Blogger und Influencer hat GU im Portfolio.

Generationen von Studenten haben nach diesem Buch gekocht. © GU

Wenn es also um die größte Auswahl an Rezepten geht, ist GU die Anlaufstelle.

In den nächsten Tagen stellen wir Ihnen jeweils ein Kochbuch aus dem Verlag vor und zeigen Ihnen ein sommerliches Rezept.