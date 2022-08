Sommer-Rezept von Steffen Henssler: Bratkartoffel-Speck-Salat mit Pesto

GU feiert sein 300-jähriges Jubiläum. In unserer Serie zeigen wir Ihnen bunte Sommer-Rezepte aus GU-Kochbüchern.

Steffen Henssler muss man niemandem mehr vorstellen. Der quirlige Koch ist so omnipräsent in TV und Internet, dass Kochinteressierte um seine Rezepte nicht herumkommen.

Besonders erfolgreich sind seit der Corona-Zeit seine Rezepte im Internet geworden: "Unter Hensslers schnelle Nummer" stellt er Gerichte vor, die mit maximal fünf Zutaten (abgesehen von Grundzutaten wie Salz, Pfeffer, Öl etc.) in nur 15 Minuten auf dem Tisch stehen. Die Rezepte sind so beliebt, dass der Münchner Verlag bereits das zweite Kochbuch auf den Markt gebracht hat.

© Gräfe und Unzer

Rezept für zwei Personen: Bratkartoffel-Speck-Salat mit Pesto

Zutaten für 2 Personen:

500 g festkochende Kartoffeln

2 EL Pinienkerne

1 Avocado

5 Scheiben Bacon

1/2 Bund Basilikum

Der deftige Salat. © Gräfe und Unzer/Frank von Wieding

Aus dem Vorrat:

3 EL Rapsöl

1 Zwiebel

Salz, Pfeffer

1 Knoblauchzehe

4 EL Olivenöl

2 EL Weißweinessig

Bratkartoffel-Speck-Salat mit Pesto: So geht's

Kartoffeln schälen und in ca. ½ cm dünne Scheiben schneiden. Rapsöl in einer Pfanne erhitzen und die Kartoffelscheiben darin von beiden Seiten insgesamt ca. für Minuten goldgelb braten.

Währenddessen Pinienkerne in einer weiteren Pfanne ohne Fett bei mittlerer Hitze ca. vier Minuten rösten. Avocado halbieren, entkernen, das Fruchtfleisch mit einem Esslöffel aus der Schale lösen und in grobe Würfel schneiden. Bacon in ca. zwei Zentimeter breite Streifen schneiden. Zwiebel schälen und in dünne Streifen schneiden.

Pinienkerne aus der Pfanne nehmen und kurz abkühlen lassen. Kartoffelscheiben mit Salz und Pfeffer würzen. Avocado, Bacon und Zwiebel zu den Kartoffelscheiben in die Pfanne geben und ca. drei Minuten mitbraten. In der Zwischenzeit Basilikumblätter von den Stielen zupfen und zusammen mit den Pinienkernen fein hacken. Knoblauch schälen und fein reiben.

Basilikum, Pinienkerne und Knoblauch in eine Schüssel geben. Olivenöl dazu gießen und alles zu einem Pesto verrühren. Mit Salz und Pfeffer würzen. Bratkartoffelmix in eine Schüssel geben, mit Essig beträufeln und mit der Hälfte des Pestos marinieren. Bratkartoffelsalat mit Salz und Pfeffer abschmecken, auf zwei Tellern anrichten und mit restlichem Pesto servieren.

Steffen Henssler: Hensslers schnelle Nummer 2, 26,90 Euro, GU