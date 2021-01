Eis trägt nicht: Polizei warnt vor Betreten des Nymphenburger Kanals

Zwar ist es zapfig kalt draußen, doch das Eis auf dem Nymphenburger Kanal in München trägt noch nicht, warnen die Beamten.

Der Kanal am Nymphenburger Schloss ist ein beliebtes Ausflugsziel.

München - Die Polizei warnt davor, den Nymphenburger Kanal zu betreten. Zwar ist der Kanal schon vereist, die Fläche trägt aber noch nicht zuverlässig.

Eine Person sei am Dienstag bereits eingebrochen, twitterten die Beamten am Nachmittag. "Die Eisfläche des Schlosskanals ist NICHT tragfähig", so die Beamten. Es seien aber immer wieder Personen dort und gingen aufs Eis.

Polizei warnt vor Betreten von Eisflächen

Auch in anderen Regionen warnten Polizeidienststellen vor Betreten von Eisflächen. In vielen Fällen sei es noch nicht dick genug, um ohne Gefahr begangen zu werden.

Das kann sich aber noch ändern: In den nächsten Tagen soll es in München vor allem nachts deutlich unter 0 Grad werden.