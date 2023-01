Serie Eine Tour durch die unzerstörte Glyptothek

Die Glyptothek ist mit der Stadtgeschichts-App "Munich Art to Go" für jedermann zu besichtigen, und das auch noch in knalligen Farben. So prächtig war einst der Museumstempel.

03. Januar 2023 - 08:32 Uhr | Thomas Müller

Foto: Joseph Eschenlohr/ZI 8 Im Apollo-Saal 1939: Ein Pärchen betrachtet interessiert die antiken Skulpturen vor damals knallig grünem Hintergrund. Foto: Joseph Eschenlohr/ZI 8 Der berühmte Barberinische Faun im prächtigen Bacchischen Saal. Foto: Joseph Eschenlohr/ZI 8 Der Blick aus dem Heroensaal in den größten und prächtigsten Ausstellungsraum, den Römersaal. Foto: Joseph Eschenlohr/ZI 8 Blick in den Göttersaal mit der Statue des Diskobol Lancelotti. Im Hintergrund die Ostwand mit dem Fresko "Der Olymp" von Peter von Cornelius. Foto: Joseph Eschenlohr/ZI 8 Durchgang zum Römer-Saal, flankiert von einer antiken Karyatide. Foto: ZI/Photothek/E.Drave 8 Nach 1945: Blick in den Göttersaal. Die Fresken sind vernichtet, der Stuck blättert immer weiter ab. Foto: Joseph Eschenlohr/ZI 8 Nach 1945: Die Glyptothek ohne Dach. Munich Art to Go 8 In der App "Munich Art to Go" kann man sich durch verschiedene historische Ansichten berühmter Gebäude klicken.