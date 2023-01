Stadtspaziergang im Herzen Haidhausens: Ein Viertel mit besonderem Charme

Ein Viertel mit einem ganz besonderen Charme findet der Stadtspaziergänger und macht sich auf den Weg.

Schattenspiele unter Arkaden in der Inneren Wiener Straße.

Dauerbaustelle in der Inneren Wiener Straße. Aber bald ist's vorbei.

In einer Hofeinfahrt: ganz bestimmt ein echter Banksy.

Charmant: die alten Marktstandl am Wiener Platz.

Strahlend: die Heilige Dreieinigkeit an einem Giebel in der Inneren Wiener Straße in der Morgensonne.

Haidhausen - Ein bisschen wie ein Schnittmuster schaut der Einstieg, von der Rosenheimer Straße kommend, in die Innere Wiener Straße aus. Derzeit jedenfalls.

Verwirrende Straßenmarkierungen prägen immer noch das Bild, die Baustelle nähert sich zum Glück aber langsam dem Ende.

Kultcreperie "Bernard und Bernard" bietet bretonische Leckereien

Zur Rechten der Gasteig, zur Linken der Eingang in die Maximiliansanlagen, vorbei an der kleinen Kirche St. Nikolai, auch Gasteigkircherl genannt, geht's sanft den Berg hinauf.

Auf halber Höhe die Kultcreperie "Bernard und Bernard", die inzwischen seit über 35 Jahren ein Stück Frankreich in Haidhausen bietet und mit französischer und bretonischen Leckereien verwöhnt.

Weiter vorbei an schönen alten Jugendstilhäusern entdecke ich, in einer Hofeinfahrt, sogar einen garantiert echten Banksy. Vielleicht gibt es irgendwann einmal ein großes Banksy-Treffen. Es würde mich interessieren, wie viele es in Wirklichkeit gibt...

Malerischer Wiener Platz mit seinem Markt

Links der wuchtige Bau des Hofbräukellers mit seinem schönen Biergarten und gleich im Anschluss der malerische Wiener Platz mit seinem Markt, auf dem aktuell gerade der große Maibaum fehlt, dem Fischbuberlbrunnen und einem Zugang zur Kreppe mit seiner Schmiede ein Stück weiter hinten.

Gegenüber, auch schon seit Jahrzehnten das Café Wiener Platz. Die 17er Tram hat eine Haltestelle direkt am Markt. Bis zum Max-Weber-Platz passiere ich viele kleinere Geschäfte, Boutiquen und Cafés.

Zu sehen sind wunderschöne Giebelverzierungen oben an manchen Gebäuden. Sie leuchten im ersten Licht der Sonne mit meist christlichen Motiven. Einfach öfter mal den Blick nach oben richten.

Ach ja, es gab auch – bis 1956 – eine Äußere Wiener Straße. Wobei – die Straße gibt's ja noch, nur deren Name wurde geändert. Heute heißt sie Einsteinstraße. In Teilen nicht ganz so pittoresk.

Es ist schön, durch das alte Haidhausen zu schlendern und vielleicht auf Kaffee und Kuchen in einem der Cafés zu verschwinden.

In diesem Sinne eine schöne Woche

Ihr Sigi Müller