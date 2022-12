AZ-Stadtspaziergänger stapft im Schnee durch die Altstadt: Der frühe Vogel

Der Stadtspaziergänger ist wieder mal ganz früh aus den Federn und hat eingefangen, wie es ist, wenn die Stadt erwacht - mit Schnee.

Vornehme Adresse: das Preysing-Palais in der Residenzstraße.

Das Hofbräuhaus am Platzl.

Ein prächtiges Ensemble: Blick auf die Residenz und hinein in den Kapellenhof.

Altstadt - Ein Jäger wurde einmal gefragt, warum er den Hasen nicht erwischt hat. "Wegen dem Zick-Zack, denn immer wenn ich auf Zick geschossen habe, war der Hase auf Zack..."

Solche Haken schlägt auch das Wetter. So kann es sein, dass Sie am Montag Sonne, Regen oder Schnee auf den Fotos meiner Kolumne finden, obwohl es draußen ganz anders aussieht. Nun, ich brauche natürlich etwas Vorlauf, um meine Fotos zu machen, muss oft auf das richtige Wetter warten.

Die Straßenlampen sorgen für Wärme auf den Bildern

In dieser Nacht war Schneefall angesagt und ich hatte mir den Wecker auf früh gestellt, da ich Winteraufnahmen schön finde, wenn auch noch Schnee auf dem Boden und den Dächern liegt. So war ich schon unterwegs, als es noch dunkel war.

Ich hatte Glück. Wunderbar hatte es geschneit und es schneite noch, als ich kam. Und so stöberte ich durch die Altstadt, durch den frischen Schnee, streunte über die Maximilianstraße, durch kleine Seitengassen, war am Platzl, vor der Oper, am Odeonsplatz und im Hofgarten.

Erste Betriebsamkeit: Passanten und Radler (mit Licht!) im Hofgarten. © Sigi Müller

Am Anfang leuchteten noch die Straßenlampen durch den düsteren Morgen und schafften Wärme auf meinen Bildern, irgendwann aber, mitten im schönsten Fotografieren - Zack, und aus waren sie. Schade.

Lassen Sie sich die Lebensfreude nicht nehmen!

Überall sah ich Leute, die zur Arbeit strömten und überall wurden die Handys gezückt. Allzu oft erleben wir ja solche hübschen Momente nicht. Ich bin nicht sicher, wie lange der Schnee noch liegt, aber diese tolle Stimmung wollte ich Ihnen unbedingt zeigen - und die Überschrift der Jahreszeit ist ja schließlich Winter. Mit oder ohne Schnee.

Ohne Schlange zu stehen: Jetzt die Löwennase streicheln, das wär's! © Sigi Müller

Nun steht das neue Jahr vor der Tür. Unbeschrieben wie frischer Schnee. Was es bringen wird? Ich wünsche Ihnen Gesundheit und dass bei all den Problemen nicht die Lebensfreude verloren geht.

In diesem Sinne, ein tolles neues Jahr und bleiben Sie auf Zack.

Ihr Sigi Müller