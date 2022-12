Das wünschen sich die Münchner fürs neue Jahr

Neues Jahr, neues Glück! Die AZ hat sich in der Innenstadt umgehört, was sich die Münchner für 2023 erhoffen - und was sich vielleicht noch bessern soll.

31. Dezember 2022 - 13:54 Uhr | Melissa Seeger

Silvester ist der Abend, an dem man die guten Vorsätze und Wünsche fürs neue Jahr formuliert. Foto: Daniel Bockwoldt. © Daniel Bockwoldt (dpa)

München - Das von Krisen gezeichnete Jahr 2022 neigt sich dem Ende zu. Corona-Pandemie, Krieg in der Ukraine, Tod der Queen, steigende Kosten, Energiekrise - viele Ereignisse haben die Menschen beschäftigt und ihnen Sorgen bereitet. Das wünschen sich die MünchnerInnen zum neuen Jahr Nun ist der Jahreswechsel da, viele Menschen haben schon die ersten Neujahrsvorsätze gefasst - und viele Wünsche für das neue Jahr gesammelt. Auch die Münchner. Die AZ hat in einer Umfrage genauer nachgehakt: Von Gesundheit und Zeit mit den Liebsten bis hin zu konkreten Forderungen an die Politik ist alles mit dabei. Fast 400.000 Gigabyte Silvesternachrichten Übrigens: Wünsche an die Liebsten werden in der Silvesternacht auch gerne verschickt. Zum vergangenen Neujahr haben die deutschen Internetnutzer allein zwischen Mitternacht und ein Uhr morgens ein Mobilfunk-Volumen von 382.000 Gigabyte verbraucht, wie der Telekommunikationsanbieter Telefónica von O2 mitteilte. Und liebevolle Worte sind sicher ein sehr guter Start - auch für 2023. "Mehr Bewusstsein beim Kaufen" Bianca Lichte (49), Fotografin und Galeristin: "Was meinen Beruf betrifft, wünsche ich mir, dass die Leute mehr Bewusstsein dafür entwickeln, lokal zu kaufen. Heutzutage ist bei Online-Shopping alles möglich, während die Kundschaft in den Läden meist fehlt. Privat wünsche ich mir mehr Ruhe, nachdem ich dieses Jahr meinen Mann verloren habe." "Niedrigere Heizkosten" Maria Levic (22), Verkäuferin in einem Inneneinrichtungsgeschäft: "Ich wünsche mir, dass meine neue Wohnung, in die ich frisch eingezogen bin, top wird. Und ich hoffe, dass die Heizkosten nicht eskalieren, damit die Wohnung gemütlich bleibt." Alena Moraru (36), Sales-Verkäuferin: "Ich wünsche mir Gesundheit, weil wir das jetzt alle besonders brauchen." "Gesundheit, natürlich!" Kadir Amanuddin (29), Koch: "Gesundheit natürlich! Ich wünsche mir auch, dass ich weiterhin kochen kann und hoffentlich nächstes Jahr meine Familie in Afghanistan besuchen kann." Peter Probst (56), Handwerker und Hausmeister: "Erstmal eine neue Regierung und mehr Unterstützung für Rentner, weil es nicht sein kann, dass sie sich nach 40 Jahren Arbeit das Leben nicht mehr leisten können. Auch ein bisschen mehr Rücksicht auf die Mitmenschen und ein bisschen mehr Sommer darf's sein." Laura Siegl (22), Studentin: "Ich wünsche mir, dass meine Liebsten und ich gesund bleiben. Vor allem aber möchte ich glücklich sein und meine Träume verwirklichen." Inge und Wolfgang Gruber (75), Rentner: "Wir wünschen uns wirklich nur Gesundheit. Sonst sind wir zufrieden." Soraya Wali (21), Studentin: "Für 2023 wünsche ich mir viele schöne neue Dinge ausprobieren zu können, noch mehr wundervolle Momente mit meinen Liebsten zu verbringen und viel zu reisen." "Ich wünsche mir fähige Politiker" Anton Menacher (61), Biss-Verkäufer: "Ich habe Zukunftsängste. Es muss sich wirklich viel ändern. Ich wünsche mir fähige Politiker, die Verantwortung übernehmen. Die jetzigen haben schlicht versagt. Die Schere zwischen Arm und Reich wird immer größer. Da bin ich gespannt, wie die nächsten Wahlen ausfallen und hoffe, dass die radikalen Ränder nicht größer werden. Die demokratische Mitte muss wieder stärker werden." Tanja Dückers (54), Publizistin: "Es soll sich alles ändern. Am meisten wünsche ich mir, dass die Corona-Pandemie endlich aufhört, damit wieder Normalität einkehrt und sich die Menschen wieder mehr zutrauen. Insgesamt hoffe ich, dass die Menschen wieder positiver werden."