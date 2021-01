Einbruchgefahr! Münchner Polizei warnt davor, Eisflächen zu betreten

Beamte der Münchner Polizei räumen den Schlosskanal in Nymphenburg. Ein Mann bricht durchs Eis. Spaziergänger lassen sich davon allerdings nicht abschrecken.

Ein aktuelles Foto vom Mittwoch: Der teilweise vereiste Kanal am Nymphenburger Schlosspark.

München - Neuschnee bis ins Flachland und dazu seit Tagen Dauerfrost. Doch die romantische Winterlandschaft hat ihre Tücken. Auch wenn manche Wasserflächen bereits zugefroren sind, ist die Eisschicht noch nicht dick genug und trägt deshalb nicht, warnen Polizei und Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG).

Nymphenburger Schlosspark: Mann bricht im Eis ein

Mit Lautsprecherdurchsagen warnte die Polizei am Dienstagnachmittag eindringlich davor, den zugefrorenen Kanal im Nymphenburger Schlosspark zu betreten. Über hundert Spaziergänger hatten sich auf das Eis gewagt. Ein Mann brach dabei ein. Er konnte sich wieder ans Ufer retten. "Die Beamten sprechen die Leute an", sagt Polizeisprecher Werner Kraus, "die Betreffenden gehen dann auch vom Eis runter, aber dann wo anders wieder auf das Eis drauf".

Polizei und DLRG mit eindringlicher Warnung

Auch etliche andere Gewässer in München und dem Umland sind bereits ganz oder teilweise zugefroren. Doch die Eisschicht ist noch lange nicht dick genug, um sie gefahrlos betreten zu können. "Erst wenn die Eisfläche mindestens 15 Zentimeter dick ist, sei sie sicher", warnt die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG). Die Wasser-Retter warnen aber grundsätzlich vor dem Betreten zugefrorener Seen im Freistaat. Selbst bei einer vermeintlich dicken Eisschicht könnten noch Gefahren lauern: zum Beispiel an Zu- und Abflüssen oder Quellen.

Auch dunkle Stellen im Eis oder eine Schneeschicht bedeuten Gefahr. Hier kann die Eisschicht besonders dünn sein. Auch das Eis auf den Seen und Weihern im Münchner Umland ist bei weitem noch nicht dick genug. Wer auf eine Eisfläche will und sich nicht sicher ist, sollte die jeweilige Kommune anrufen, denn die entscheidet, ob eine Eisfläche freigegeben wird wie beispielsweise der Spitzingsee.