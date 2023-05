Dragqueen-Lesung: OB Dieter Reiter will kein Verbot

Die Draqueen-Lesung in der Stadtbibliothek hat eine Debatte ausgelöst. Münchens OB Dieter Reiter hat sich nun gegen ein Verbot ausgesprochen. Und beim diesjährigen CSD darf die CSU nicht teilnehmen.

München - Mitlaufen geht, mitfahren nicht: Einen eigenen Paradewagen auf dem CSD wird der CSU auch heuer verwehrt. Entsprechende AZ-Informationen bestätigte der CSD am Montagnachmittag. "Voraussetzung für eine Teilnahme ist der Einsatz für gleiche Rechte und gesellschaftliche Akzeptanz aller queerer Menschen", hieß es von den fünf CSD-Vereinen. Durch die jüngsten Forderungen von Teilen "nicht nur" der Münchner CSU scheine das "wenig glaubhaft".

Draqueen-Lesung: Kritik von Dieter Reiter und CSU-Stadtrat Hans Theiss

Damit nimmt der CSD direkt Bezug auf die Kritik von CSU-Stadtrat Hans Theiss und OB Dieter Reiter (SPD) an der geplanten Lesung von Kinderbüchern durch eine Dragqueen für Kinder ab vier Jahren in der Bogenhauser Stadtbibliothek. Für die Lesung war ein Künstler unter den Namen angekündigt worden, unter dem er auch vor Erwachsenen auftritt: Eric Big Clit (Eric Große Klitoris). Die Stadtbibliothek hatte erklärt, dass nie eine Travestieshow vor Kindern geplant gewesen sei, sondern es sich um eine kindgerechte Lesung handele.

Reiter selbst ist nach offenbar teils heftiger Kritik aus der Szene inzwischen um Schadensbegrenzung bemüht. Nach AZ-Informationen trifft er sich schon an diesem Dienstag mit Vertretern des CSD. Deren Parade will er auch in diesem Jahr anführen - und das wird er wohl auch. Unterdessen hat der OB am Montag klar und deutlich erklärt, sich nicht für ein Verbot der Lesung einzusetzen. "Ich finde diese Forderung reichlich überzogen", sagte er der AZ. "Die Teilnahme an der Veranstaltung ist freiwillig und Eltern können selbst entscheiden, ob sie mit ihren Kindern hingehen möchten oder nicht." Reiter sagte wörtlich, er habe "kein Problem mit Dragqueens" und stehe "auch weiterhin stabil an der Seite der gesamten queeren Szene".

Nicht ganze CSU-Stadtratsfraktion ist der gleichen Meinung wie Theiss

In der CSU wiederum wurde am Montag hinter verschlossenen Türen über die Aussagen von Hans Theiss diskutiert. Dem Vernehmen nach ist nicht die ganze Stadtratsfraktion ganz auf seiner Linie, dass es sich bei der Veranstaltung um die Frühsexualisierung kleiner Kinder handele, die in einer städtischen Einrichtung unsäglich sei.

Zum unmittelbar bevorstehenden "Nein" vom CSD sagte CSU-Fraktionschef Manuel Pretzl am Nachmittag auf Nachfrage der AZ: "Sollte es aufgrund einer Debatte um Drag-Lesungen eine Absage für unseren Wagen geben, kann ich nur sagen: Toleranz ist keine Einbahnstraße." Wer Vielfalte feiere, müsse auch "vielfältige Meinungen akzeptieren." Die Stadtrats-CSU habe ein Verbot der Lesung „nie gefordert“.