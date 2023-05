Dragqueen-Lesung für Kinder: In der SPD sind nicht alle OB Reiters Meinung

Die geplante Dragqueen-Lesung für Kinder in der Stadtbibliothek in Bogenhausen sorgt weiterhin für Wirbel. In der SPD sind nicht alle auf dem Kurs von OB Dieter Reiter.

07. Mai 2023 - 15:29 Uhr | Felix Müller

Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter hatte die Lesung kritisiert. Nicht alle seiner Parteigenossen sind da der gleichen Meinung. © Daniel von Loeper

München - In die Debatte um die geplante Lesung von Kinderbüchern durch Dragqueens in der Bogenhauser Stadtbibliothek hat sich nun auch Bayerns Vize-Ministerpräsident Hubert Aiwanger (Freie Wähler) eingeschaltet. "Das ist Kindeswohlgefährdung und ein Fall fürs Jugendamt, keine Weltoffenheit wie es die Grünen verharmlosen", sagte er der " ". Freie Wähler-Chef Hubert Aiwanger. © dpa Zuvor hatten die Stadtrats-CSU und OB Dieter Reiter (SPD) die Lesung für Kinder ab vier Jahren scharf kritisiert. Die Stadtbibliothek selbst hatte erklärt, dass es sich um eine Lesung mit "altersgerechten Bilderbüchern" handele – und Unterstützung von den Münchner Grünen erhalten. Debatte um Kinderlesung mit Dragqueens in München Die Aufregung war dadurch entstanden, dass eine der Künstlerinnen im Programmheft unter den Namen "Big Clit Eric" (Große Kilitoris Eric) angekündigt worden war – woraus Kritiker geschlussfolgert hatten, es gehe um eine sexualisierte Veranstaltung, die für Kinder nicht geeignet sei. Unterdessen sind in der Münchner SPD offenbar viele unzufrieden mit den Äußerungen des eigenen Oberbürgermeisters. Juso-Chef Benedict Lang sprach von einer "absurden Debatte", er persönlich hätte sich gewünscht, dass der OB sich weniger kritisch geäußert hätte, sagte Lang. Gleichzeitig betonte er aber auch, Reiter Queerfeindlichkeit zu unterstellen sei "absurd". In einer Mitteilung der Arbeitsgemeinschaft der SPD für Gleichstellung und Akzeptanz hieß es: "Wir erklären uns an dieser Stelle solidarisch mit den Organisator*innen der Draglesung und wir sind sehr dankbar für ihre Bemühungen in ihrem Programm auch Diversität einen Raum zu geben." Lesen Sie auch Debatte um Dragqueens: Der OB auf dünnem Eis X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen "Unangemessen": Roloff kritisiert Aiwanger und die CSU Der Münchner SPD-Bundestagsabgeordnete Sebastian Roloff sagte im Gespräch mit der AZ, er verstehe die ganze Aufregung nicht. "Es handelt sich um eine Kunstform. Dass rechtskonservative Kräfte wie die CSU und Herr Aiwanger hier Polemik gegen Minderheiten betreiben, ist unangemessen." Die Stadtbibliothek äußerte sich folgendermaßen gegenüber der AZ: "Wir bedauern, dass die Künstler*innen-Namen der Beteiligten den Anschein erwecken, als würde ein Travestieprogramm für Erwachsene dargeboten. Dies war nie geplant." In der AZ stellte Stadtrat Thomas Niederbühl von der Rosa Liste klar: "Diese ganze Aufregung entspricht der Realität überhaupt nicht. Es geht überhaupt nicht um Sexualität." Von Frühsexualisierung sei nur deshalb die Rede, weil es um Transsexualität gehe. "Es ist eine rechte Strategie, das bei Transsexuellen immer gleich zu entdecken."