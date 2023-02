Die Singspiel-Truppe steht: Das ist der neue Söder am Nockherberg

Fünf neue Gesichter spielen beim diesjährigen Derblecken Politiker, mit denen sie sich zum Teil nicht unbedingt identifizieren.

München - Es macht Spaß, jeden Tag mit den Politikern ins Bett zu gehen und auch wieder aufzustehen", sagt Roland Schreglmann zur AZ. Er ist einer von fünf neuen Schauspielern beim Singspiel dieses Jahr auf dem Nockherberg. Wen er spielt, darf er aber noch nicht verraten. Nur so viel: Er wird Dialekt sprechen. Aber welchen, das bleibt ein Geheimnis.

Limpinsel über seine Rolle: "Ein unbeackertes Feld"

Ebenfalls neu, zumindest auf der Nockherberg-Bühne, ist Thomas Limpinsel. Der hatte 2020 zwar schon mit geprobt, aber dann machte ihm die Pandemie einen Strich durch die Aufführung. Er wird den Robert Habeck geben. "Im Gegensatz zu Markus Söder ist der noch ein ganz unbeackertes Feld", sagt Limpinsel und freut sich auf seine Rolle.

"Söders Eitelkeit und seine Präsenz sind das Futter"

Markus Söder (CSU) wiederum wird in diesem Jahr zum ersten Mal von Thomas Unger gespielt (AZ berichtete). Wie bereitet man sich auf so eine tragende Rolle vor? "Söders Eitelkeit und seine Präsenz sind das Futter. Aber meine Frau hat schon gesagt, wenn zu viel Söder auf mich abfärbt, dann ist sie weg", erzählt Unger lachend.

Seine optische Ähnlichkeit zu Friedrich Merz sei erst einmal kein Kompliment gewesen, sagt David Zimmerschied. Aber das Kabarettistische scheint dem Neffen von Sigi Zimmerschied im Blut zu liegen. "Ich spiele Merz wahnsinnig gerne, gerade weil wir inhaltlich sehr weit voneinander entfernt liegen", so der Nockherberg-Neuling.

"Ich fahre keinen Porsche, sondern Fahrrad"

Der eher unscheinbare Merz ist nicht besonders leicht zu fassen. Zur Vorbereitung hat sich Zimmerschied viele Reden des CDU-Politikers im Internet angeschaut und zum Beispiel festgestellt: Friedrich Merz spricht nur mit der Unterlippe.

Auch Christian Pfeil feiert seine Premiere auf dem Nockherberg - als Bundesfinanzminister und FDP-Vorsitzender Christian Lindner. "Der ist immerhin einfacher gestrickt als Robert Habeck", sagt Pfeil zur AZ und betont lachend: "Ich fahre keinen Porsche, sondern Fahrrad."

Murr, Reiss, Wittmann und Norgauer: Stammtruppe beim Salvator-Anstich

In weiteren Rollen stehen ein paar alte Nockherberg-Hasen auf der Bühne. Stefan Murr spielt wieder den Hubert Aiwanger (Freie Wähler) und auch Sina Reiss hat schon Erfahrung darin, die Grünen-Politikerin Katharina Schulze zu verkörpern.

Auch Gerhard Wittmann spielt Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) nicht zum ersten Mal. Die Schauspielerin Nikola Norgauer gehört ebenfalls zur Stammtruppe beim Salvator-Anstich - in wechselnden Rollen. In vergangenen Singspielen war sie schon Ursula von der Leyen, Andrea Nahles und Natascha Kohnen. Wen sie in diesem Jahr spielt, soll ebenfalls noch geheim bleiben. Aber nicht mehr lange, in gut drei Wochen, am 3. März, wird offiziell derbleckt.