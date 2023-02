Fasching in München 2023: Termine und Veranstaltungen im Überblick

Der Fasching in München 2023 ist in vollem Gange: Umzüge, Gardetänze sowie sonstige Veranstaltungen und Termine gibt es hier im Überblick.

München - Fasching in München! Nach der coronabedingten Pause geht es in diesem Jahr wieder ausgelassen und narrisch zu. Vor allem in der Innenstadt finden viele Faschings-Veranstaltungen statt. Die AZ liefert Ihnen einen Überblick.

Alle Veranstaltungen und Termine zum Fasching in München 2023

Faschingsumzug der Damischen Ritter in München

Der Umzug führte auch über den Marienplatz. © imago/Smith

Am 12. Februar fand der traditionelle Faschingsumzug der Damischen Ritter statt. Über 60 Gruppen mit rund 2.500 Teilnehmern waren mit dabei. Viele Münchner feierten am Straßenrand mit und bestaunten die teils aufwendig gebauten Wagen der Umzügler, zu denen unter anderem Musikkapellen sowie Burschen- und Madlvereine gehörten. Auch die Politik war vertreten: So hatte beispielweise auch die CSU-Stadtratsfraktion einen eigenen Wagen – verkleidet als Asterix, Obelix und Co. zog die Fraktion als "gallisches Dorf" durch die Innenstadt.

Unsinniger Donnerstag: "Fasching hat Herz" am Viktualienmarkt

Am Unsinnigen Donnerstag, 16. Februar, wird erstmal im Biergarten auf dem Viktualienmarkt unter dem Motto "Fasching hat Herz" Weiberfasching gefeiert – aber auch Männer sind natürlich herzlich willkommen. Um 14 Uhr wird die Veranstaltung offiziell mit Grußworten von Bürgermeisterin Katrin Habenschaden und Kommunalreferentin Kristina Frank eröffnet. Anschließend folgt ein buntes Programm aus Auftritten der Münchner Faschingsgesellschaften. Die Prinzenpaare und ihre Garden tanzen bis 20 Uhr, zwischen den Auftritten lädt eine Liveband mit Faschingsmusik zum Mitschunkeln ein.

"München Narrisch": Drei Tage lang Straßenfasching

Ab Sonntag, dem 19. Februar, findet der dreitägige Münchner Straßenfasching "München Narrisch" in der Fußgängerzone der Altstadt statt. Am Marienplatz und am Stachus können die Münchner auf großen Bühnen Gardetänze anschauen und zu Live-Musik tanzen. Das Programm beginnt am Sonntag, am Rosenmontag und am Faschingsdienstag jeweils mittags und läuft bis etwa 17 Uhr. Die Fußgängerzone wird bunt geschmückt sein, kreative Kostüme sind erwünscht.

Tanz der Marktweiber am 21. Februar

Der Höhepunkt des Münchner Faschings spielt sich dann am 21. Februar auf dem Viktualienmarkt ab, wenn die Standlfrauen beim Tanz der Marktweiber in ihren bunten Kostümen über die Bühne wirbeln. Eröffnung ist um 9.30 Uhr, ab 11 Uhr tanzen die Marktweiber.