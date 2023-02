So narrisch, so gschert, so schön: Der erste Münchner Faschingszug nach Corona

Beim Auftakt zum Münchner Faschingstreiben ziehen Politiker und Verkleidete auf Wagen durch die Altstadt. Das Wetter spielte mit, die Faschingskapellen auf, die Münchner waren begeistert.

Altstadt - Die narrischen Tage haben begonnen! Beim Faschingsumzug der Damischen Ritter durch Teile der Münchner Innenstadt ging es am Sonntag laut und lustig zu. Ziel war wie immer das Platzl beim Hofbräuhaus, wo die After-Zug-Party stattfindet.

Faschingsumzug in München: Am Viktualienmarkt fliegen Bonbons.

Strahlendes Wetter beim Faschingsumzug in München

Das Wetter machte den Faschings-Freunden beim ersten Umzug seit Corona keinen Strich durch die Rechnung: Mild war's und – entgegen der Wettervorhersage – sonnig.

Auch wenn beim Münchner Fasching traditionell Spitzen gegen die bayerischen und Münchner Politiker abgefeuert werden, ließen sich diese den Spaß nicht nehmen: Da der Wagen der SPD-Stadtratsfraktion kurzfristig verschimmelt war, fuhr die Dritte Bürgermeisterin Verena Dietl bei der Narrhalla mit.

Die CSU-Stadtratsfraktion wiederum nahm in den Gewändern von Asterix und Co. am bunten Treiben teil. Als gallisches Dorf ging es durch die Stadt – eine Anspielung auf die Kräfteverhältnisse, die aktuell im Rathaus herrschen (die CSU sitzt in der Opposition).

Beim Teutates! Eine keltische Splittergruppe hat sich des Wagens der CSU-Stadtratsfraktion bemächtigt... © Daniel von Loeper

München feiert – von Straßenfasching bis Marktfrauentanz

Der Zug am Sonntag war erst der Anfang: Vom 19. bis 21. Februar wird die narrische Zeit beim Münchner Straßenfasching rund um den Marienplatz und am Stachus zelebriert – wo zahlreiche Musik- und Tanzgruppen auftreten werden. Eine Münchner Faschings-Institution ist auch der "Tanz der Marktfrauen", der am Faschingsdienstag (21. Februar) auf dem Viktualienmarkt stattfindet.

