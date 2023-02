Schimmel! Faschingswagen der Münchner SPD kann nicht starten

Eine böse Überraschung wartete in der Lagerhalle auf die Politiker. Fällt Fasching für sie jetzt aus?

München - Gar nicht zum Lachen war der Münchner SPD kurz vor Fasching. Denn bei der Inspektion der Elemente, die den Faschingswagen am Sonntag schmücken sollten, stellte sich überraschend heraus: Die Holzaufbauten hatten Schimmel angesetzt.

"Wir hätten gerne teilgenommen, nur leider haben unsere Aufbauten für den Wagen die coronabedingte Pause nicht wirklich überlebt", so Christian Müller, Vorsitzender der SPD/Volt-Stadtratsfraktion, zur AZ. Gewartet worden waren die in den letzten Jahren – als der Umzug wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden konnte – nicht.

Fällt der Fasching für die SPD ins Wasser?

Fasching fällt deshalb aber nicht ganz ins Wasser: Für ein Alternativprogramm ist zwar zu wenig Zeit – "deshalb sind wir dieses Jahr quasi inkognito unterwegs", so Pressesprecherin Melanie Staudinger zur AZ. Einige der SPD-Stadtratsmitglieder wie Julia Schönfeld-Knor oder Klaus Peter Rupp seien bei anderen Wagen eingeladen. Andere würden am Sonntag beim großen Faschingszug zuschauen – "und sich natürlich Anregungen für nächstes Jahr holen", so Staudinger.

Auch Müller blickt schon wieder nach vorn: "Wir haben schon tolle Ideen für 2024 und werden da unser Comeback feiern" – denn der Münchner Faschingsumzug sei ein gesellschaftliches Großereignis und daher fest im Terminkalender fest eingeplant.