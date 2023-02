Damische Ritter: So wird der Faschingszug am Sonntag

Am Sonntag findet in München der Faschingsumzug der Damischen Ritter statt. So ist der Ablauf.

11. Februar 2023 - 10:27 Uhr | AZ

Clemens Baumgärtner (l.) und Manuel Pretzl als Asterix und Obelix. © CSU