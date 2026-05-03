München hat einen neuen Oberbürgermeister: den 35-jährigen Dominik Krause von den Grünen. Doch was macht ihn eigentlich aus? Die AZ hat gesammelt. Von A wie Ampel bis Z wie Zivi.

Dominik Krause von den Grünen ist Münchens neuer OB. Doch wie tickt er eigentlich?

Seit ein paar Tagen hat München einen neuen Oberbürgermeister: Am 1. Mai hat die Amtszeit von Dominik Krause (Grüne) begonnen. An diesem Montag bezieht er sein neues Büro, das frühere Amtszimmer von seinem Vorgänger Dieter Reiter (SPD).

Es ist nur ein Umzug innerhalb des Rathauses: Denn das ist schon lange Krauses Arbeitsplatz: Zuvor war er zweieinhalb Jahre lang Zweiter Münchner Bürgermeister. 2014 wurde er das erste Mal für die Grünen in den Stadtrat gewählt. Und was gibt es sonst noch über den neuen OB zu wissen? Die AZ fasst es von A bis Z zusammen.

A mpel : Gerade führt Dominik Krause Koalitionsverhandlungen für eine neue Rathaus-Regierung aus Grünen, SPD, FDP und Freien Wählern. Ende dieser Woche soll der Koalitionsvertrag stehen. Am 11. Mai wird der neue Stadtrat vereidigt. Und dann geht die Legislatur so richtig los.

B rauereien: Krause ist offen dafür, weitere Münchner Brauereien auf der Wiesn zuzulassen. Das hat er in einem Interview mit dem "BR" gesagt. Er hat außerdem ein Bürgerbegehren der Giesinger Brauerei unterschrieben, die auch aufs Oktoberfest will.

Hier unterschreibt Dominik Krause das Bürgerbegehren von Giesinger, die ab 2027 auf dem Münchner Oktoberfest Bier ausschenken möchte. © IMAGO/Wolfgang Maria Weber

C annabis: Schon einmal haben Krauses Äußerungen zur Wiesn große mediale Aufmerksamkeit bekommen. Er nannte das Oktoberfest die "weltweit größte offene Drogenszene". In diesem Zusammenhang sprach er sich für eine Legalisierung von Cannabis aus. Das Cannabis-Verbot im Alten Botanischen Garten hält Krause allerdings für richtig.

D ienstwagen: Noch verzichtet Krause auf einen eigenen Fahrer. Zu Terminen kommt er mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder dem Rad. Wie lange das wohl noch so klappt?

E ine-Welt-Haus: Seine Mitgliedschaft im Beirat hat er 2017 niedergelegt. Der Grund: Das Eine-Welt-Haus vermiete an Gruppen, die antisemitisch seien, hieß es damals.

F ührungskultur: Kurz vor der Wahl hat Krause ein Sofortprogramm geschrieben, was er als OB gleich als Erstes anpacken will. Punkt eins: eine andere Führungskultur im Rathaus. Kollegial, lösungsorientiert und auf Augenhöhe stellt er sich die Zusammenarbeit mit den Verwaltungsmitarbeitern vor.

G ranada: Im Spanien-Urlaub hat Krause einen Heiratsantrag bekommen. Sein Partner Sebastian Müller fragte ihn an einem Sommer-Abend vor der Kathedrale in Granada, wo ein Orchester spielte, ob er sein Mann werden wolle. So hat es Krause einst der AZ erzählt.

Nach dem Wahlsieg hat Dominik Krause seinen Verlobten gleich geküsst. © IMAGO/Wolfgang Maria Weber

H ubert und/ohne Staller: Die einen zählen Schäfchen, die anderen hören Podcast, Krause schaut zum Einschlafen gerne diese Fernsehserie.

I srael: Krause ist Mitglied der Deutsch-Israelischen-Gesellschaft. Die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde Charlotte Knobloch beglückwünschte ihn gleich nach der Wahl und nannte ihn einen "engen Freund der jüdischen Gemeinschaft".

J amila Schäfer: Die Münchner Grünen-Abgeordnete ist mit Krause befreundet und machte für ihn Wahlkampf. Beide waren vor zwölf Jahren Chefs der Grünen Jugend in München. Bei einem Wahlkampfauftritt erzählte die ehemalige Grünen-Chefin Ricarda Lang, dass Jamila Schäfer und sie oft versucht hätten, Krause für eine Politik-Karriere nach Berlin zu locken. Ohne Erfolg.

K lavier: Krause tanzt nicht nur gerne. Auch Klavierspielen zählt zu seinen Hobbys.

L öwe: Krause ist am 3. August 1990 in München geboren. Er ist also vom Sternzeichen Löwe. Die Bunte schreibt: "Löwen sind geborene Schauspieler und Politiker und lieben die große Bühne."

M oosach: Dort ist Dominik Krause mit seinen Eltern und seinen beiden Geschwistern aufgewachsen. Auch in Untermenzing verbrachte er einen Teil seine Kindheit.

Krause hat gegen das Polizei-Aufgabengesetz demonstriert

N o-Pag: 2018 hat Krause gegen das Polizei-Aufgabengesetz demonstriert. Doch auf Konfrontationskurs mit der Münchner Polizei wird Krause eher nicht gehen. Im AZ-Interview nannte Polizei-Präsident Thomas Hampel die Zusammenarbeit mit Krause konstruktiv. Etwa beim Alten Botanischen Garten sei der neue OB offen für Polizei-Argumente.

2018 hat Dominik Krause mit anderen Politikern wie Katharina Schulze gegen das Polizei-Aufgabengesetz demonstriert. © Sachelle Babbar

O lympia: Krause setzt sich für Sommerspiele in München ein. Er erhofft sich davon einen Modernisierungsschub für die Stadt. Im Herbst soll sich entscheiden, welche deutsche Stadt sich bewerben wird.

P hysik: Krause hat einen Master in Physik an der TU München gemacht. In seiner Masterarbeit hat er sich mit der Energieversorgung Münchens beschäftigt.

Q ueer: Krause ist der erste offen schwule Oberbürgermeister Münchens. Auf dem CSD hat er als "BürGAYmeister" um Stimmen der Community geworben.

R osa Liste: Seit 30 Jahren bilden Grüne und Rosa Liste eine Fraktion. Und an diesem Bündnis ändert sich auch in dieser Legislatur nichts.

S ebastian Müller: So heißt Krauses Verlobter. Er ist Arzt. Die beiden sind schon seit fast 20 Jahren ein Paar und wohnen zusammen in Obergiesing.

T anzkurs: Dort haben sich die beiden kennengelernt. 2007 war das. "Es war das erste Mal, dass ich Interesse an einem Mann hatte", sagte Krause über das Kennenlernen zur AZ. Und: "Es hat gebraucht, zu verstehen, was das für ein Gefühl ist."

Sebastian Müller (links) und Dominik Krause 2013 bei einem Ball der Tanzschule. © privat

U de: Kurz vor der Wahl hat Alt-OB Christian Ude (SPD) mit Dominik Krause eine Veranstaltung gemacht - sehr zum Ärger vieler Genossen. Ude hingegen konnte gar nicht nachvollziehen, warum man den Auftritt überhaupt thematisiert. Ob man die beiden jetzt häufiger zusammen sieht?

V ogel: Zu noch einem SPDler hat Krause ein besonderes Verhältnis. Sein großes Vorbild sei der SPD Alt-OB Hans-Jochen Vogel, betonte Krause vor der Wahl. Vogel löste vor den Spielen ‘72 eine Modernisierungswelle in München aus: U-Bahnen und die Fußgängerzone wurden gebaut. So einen Schub wünscht sich Krause jetzt auch wieder für die Stadt. Im Wahlkampf hat er einen Aufbruch angekündigt.

50.000 Wohnungen hat Krause im Wahlkampf versprochen

W ohnungsbau: 50.000 neue Wohnungen hat Krause im Wahlkampf versprochen. Es war sein wichtigstes Thema. Auch durch Umwandlung von leerstehenden Büros will Krause mehr Wohnraum schaffen. Aber das alleine wird nicht reichen. Bebauen will Krause außerdem die Flächen im Norden und Nordosten der Stadt.

X -mal hat sich Krause im Wahlkampf anhören lassen müssen, er sei zu jung für das Amt. Dabei gab es noch einen jüngeren OB: Hans-Jochen Vogel trat das Amt mit 34 an. Krause ist jetzt 35 Jahre alt.

Y oga - zählt nicht zu Krauses Hobbys. Lieber geht er laufen oder wandern. Nach der Stichwahl machte er einen Kurzurlaub in Südtirol.

Z ivildienst: Nach dem Abi machte Krause Zivildienst an der Montessorischule in Großhadern. Als dort in der Nähe ein Nazi-Aufmarsch stattfand, war das für Krause der Auslöser sich politisch zu engagieren. Seitdem ist er bei dem Verein "München ist bunt" aktiv und seitdem ist er Mitglied bei den Grünen.