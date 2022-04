Benefizlauf Giro di Monaco: Sie bringen die Münchner zum Laufen

Einmal um den Altstadtring: Bellevue di Monaco ruft mit prominenten Unterstützern zum Benefizlauf auf.

München - Sie wollen die Münchner dazu bringen, sich ihre Joggingschuhe anzuziehen und einmal um den Altstadtring zu laufen: Die Sozialgenossenschaft Bellevue di Monaco ruft zusammen mit vielen prominenten Unterstützern, darunter Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD), Ex-Bayern-Star Philipp Lahm und die Sportfreunde Stiller, zum Benefizlauf Giro di Monaco auf.

Giro di Monaco: Spenden für Opfer des Ukrainekriegs

Am 15. Mai werden die gut fünf Kilometer bewältigt, dabei sollen Spenden für Opfer des Ukrainekriegs gesammelt werden. Philipp Lahm: "Es ist immer wichtig, an Leute zu denken, denen es nicht so gut geht."