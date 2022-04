München: 9-Euro-Monatsticket ab Juni geplant – MVV rüstet sich bereits

Noch müssen Bundestag und Bundesrat das 9-Euro-Monatsticket beschließen. Der MVV geht aber fest davon aus, dass es kommt. Hinter den Kulissen wird mit Hochdruck an der Umsetzung gearbeitet.

München - Warten auf Berlin: So lautet momentan die Devise beim Münchner Verkehrs- und Tarifverbund (MVV). Denn die vollmundige Ankündigung steht: Für nur jeweils neun Euro sollen alle in den Monaten Juni, Juli und August in ganz Deutschland die regionalen öffentlichen Verkehrsmittel benützen dürfen.

MVV: Das 9-Euro-Ticket kommt

Nun rückt der Juni immer näher und noch ist nicht ganz klar, wie dieses 9-Euro-Ticket denn auch gekauft werden kann. Auf Anfrage der AZ bestätigt MVV-Sprecherin Franziska Hartmann, dass hinter den Kulissen daran gearbeitet werde: "Wir gehen davon aus, dass das Ticket zum ersten Juni kommt". Das Ziel sei, dass das Ticket sowohl online als auch an den Fahrscheinautomaten gelöst werden könne.

9-Euro-Ticket: Kauf auch am Automaten

Für die Automaten sind die jeweiligen Verkehrsunternehmen zuständig, also in München zum Beispiel die MVG oder die Deutsche Bahn. Je nach Automat sind diese auch schon WLAN-fähig und entsprechend einfach mit neuen Ticket-Optionen zu bespielen. Das ist aber noch lange nicht bei allen so, der Aufwand zum Teil also recht hoch. Dennoch sei der MVV mit dem aktuellen Zeitplan auf Kurs, um die Tickets ab 1. Juni anbieten zu können, wie es angedacht sei.

Ticket ist Teil des Ampel-Entlastungspakets 2022

Das 9-Euro-Ticket ist Teil des sogenannten Entlastungspakets 2022, das die Ampel-Regierung geschnürt hat, um die gestiegenen Energiekosten abzufedern. Mit dem günstigen Monatsticket soll den Menschen das Umsteigen auf öffentliche Verkehrsmittel erleichtert werden.

9-Euro-Ticket: Was passiert mit Abo-Kunden?

Wichtig: Das Ticket gilt nur für den Regionalverkehr, dies aber deutschlandweit. Mit einem Ticket, das in München gekauft wurde, kann man also auch mit Bussen und Bahnen in anderen Regionen fahren. ÖPNV-Fahrern, die bereits Monats- oder Jahreskarten haben, soll der Differenzbetrag ganz einfach erstattet werden.