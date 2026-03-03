Die wichtigsten Infos zum Nockherberg: Ein erster Blick auf die Gästeliste
Die Vorfreude steigt: Am Mittwoch (4. März) geht ab 19 Uhr die Salvatorprobe am Nockherberg über die Bühne und wird vom Bayerischen Rundfunk live übertragen. Den Livestream können Sie zum ersten Mal auch direkt bei der AZ mitverfolgen. Und: Die AZ hat einen Blick auf die (vorläufige) Gästeliste erhaschen können.
Auszug aus der Gästeliste bei der Salvator-Probe 2026
Update, 13.46 Uhr: Es ist jedes Jahr wieder eine Diskussion. Wer kommt zum Nockherberg – und vor allem: Wer kommt aus dem politischen Berlin nach München, um sich diese Veranstaltung anzuschauen? Paulaner hat vorab eine nicht vollständige Gästeliste veröffentlicht, selbstverständlich noch ohne Gewähr.
Landespolitik und Stadt München:
- Markus Söder
- Hubert Aiwanger
- Katharina Schulze
- Ilse Aigner
- Michaela Kaniber
- Klaus Holetschek
- Eva Lettenbauer
- das fast vollständige bayerische Kabinett
- Dieter Reiter
- Dominik Krause
- Verena Dietl
- Clemens Baumgärtner
Bundespolitik:
- Alexander Dobrindt
- Bärbel Bas
- Dorothee Bär
- Alois Rainer
- Matthias Miersch
- Tim Klüssendorf
- Franziska Brantner
Gesellschaft, Sport und Film:
- Vertreter der bayerischen Kabarett-Szene; unter anderem Eva Karl Faltermeier, Hannes Ringelstetter, Sigi Zimmerschied und Caro Matzko
- Miroslav Nemec
- Leslie Mandoki
- Jan-Christian Dreesen
- Max von Thun
- Florian Brückner
- Maximilian Brückner
- Ferdinand Hofer
- Uli Hoeneß
- Axel Milberg
- Jutta Speidel
- Ronja Forcher
- Michaela May
- Charlotte Knobloch
+++ Erster Blick aufs Bühnenbild wirft Fragen auf +++
Erstmeldung, 3. März, 13.30 Uhr: Die Nockherberg-Fans werden wie immer auf die Folter gespannt. Das gilt nicht allein für das Skript des Singspiels, über die Lieder erfährt man nichts, die Kostüme sind gut versteckt, und auch das Bühnenbild wird als "streng geheim" behandelt.
Schauspieler Thomas Limpinsel, er gibt Jens Spahn, bezeichnete die Kulisse vorab als "eine bunte Düsterheit", und Sina Reiß (Katharina Schulze) war schlichtweg begeistert: "Ich hab's gesehen und dachte: 'Hammer!' Wir tauchen in eine ganz, ganz andere Welt ein."
Der erste Blick auf die Kulisse gibt viel Raum für Spekulationen. Wild-West-Atmosphäre, ein kaputtes Auto. Geht's da um das eine oder andere politische Duell? Um Umweltthemen? Und die Windmühlen, was sagen die uns? Ist das eine Hommage an Don Quichotte ... und wer soll das bitte sein? Was passiert mit dem Kernkraftwerk im Hintergrund?
Die Fakten zum Nockherberg 2026 im Überblick
Seine Premiere bei der Fastenpredigt erlebt der Kabarettist und Schauspieler Stephan Zinner. Gar keine leichte Sache, wenn sich im politischen Berlin Tag für Tag die Ereignisse überschlagen und auch hier in München eine Kommunalwahl vor der Tür steht.
Das Singspiel schreiben wieder die beiden Autoren Richard Oehmann und Stefan Betz. Der Inhalt ist noch geheim, nur den Titel haben sie bereits verraten: "Wirf das Handtuch, Lindwurm!" heißt es, und eine Heldenreise soll es werden.
Auch das Personal steht größtenteils schon fest: Markus Söder (Thomas Unger), Hubert Aiwanger (Stefan Murr), Katharina Schulze (Sina Reiß), Michaela Kaniber (Judith Toth), Dieter Reiter (Gerhard Wittmann), Friedrich Merz (David Zimmerschied), Alexander Dobrindt (Wowo Habdank), Bärbel Bas (Nikola Norgauer) und Jens Spahn (Thomas Limpinsel).
- Themen:
- Alexander Dobrindt
- Bayerischer Rundfunk
- Dieter Reiter
- Hubert Aiwanger
- Markus Söder
- Michaela Kaniber
- München
- Nockherberg
- Paulaner
Zum Login
Hinzufügen
Bearbeiten
Entfernen
Zustimmen