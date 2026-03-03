AZ-Plus
Update

Die wichtigsten Infos zum Nockherberg: Ein erster Blick auf die Gästeliste

Am 4. März findet im Paulaner am Nockherberg die traditionelle Starkbierprobe statt. Die Rede von Debütant Stephan Zinner wird mit Spannung erwartet, nachdem der bisherige Fastenprediger Maxi Schafroth letztes Jahr nach viel Kritik den Posten räumen musste. Alle Infos im AZ-Newsblog.
Jan Krattiger
Ruth Frömmer,
Ruth Frömmer,
Felix Müller
Felix Müller,
Carmen Merckenschlager,
Autorenprofilbild Christina Hertel
Christina Hertel |
Erster Blick aufs Bühnenbild des Singspiels bei der Salvatorprobe am Nockherberg.
Erster Blick aufs Bühnenbild des Singspiels bei der Salvatorprobe am Nockherberg. © Stefan Matzke/sampics

Die Vorfreude steigt: Am Mittwoch (4. März) geht ab 19 Uhr die Salvatorprobe am Nockherberg über die Bühne und wird vom Bayerischen Rundfunk live übertragen. Den Livestream können Sie zum ersten Mal auch direkt bei der AZ mitverfolgen. Und: Die AZ hat einen Blick auf die (vorläufige) Gästeliste erhaschen können.

Auszug aus der Gästeliste bei der Salvator-Probe 2026  

Update, 13.46 Uhr: Es ist jedes Jahr wieder eine Diskussion. Wer kommt zum Nockherberg – und vor allem: Wer kommt aus dem politischen Berlin nach München, um sich diese Veranstaltung anzuschauen? Paulaner hat vorab eine nicht vollständige Gästeliste veröffentlicht, selbstverständlich noch ohne Gewähr. 

Landespolitik und Stadt München:

  • Markus Söder
  • Hubert Aiwanger
  • Katharina Schulze
  • Ilse Aigner
  • Michaela Kaniber
  • Klaus Holetschek
  • Eva Lettenbauer  
  • das fast vollständige bayerische Kabinett
  • Dieter Reiter
  • Dominik Krause
  • Verena Dietl
  • Clemens Baumgärtner

Bundespolitik:

  • Alexander Dobrindt
  • Bärbel Bas
  • Dorothee Bär
  • Alois Rainer
  • Matthias Miersch
  • Tim Klüssendorf
  • Franziska Brantner 

Gesellschaft, Sport und Film:

  • Vertreter der bayerischen Kabarett-Szene; unter anderem Eva Karl Faltermeier, Hannes Ringelstetter, Sigi Zimmerschied und Caro Matzko
  • Miroslav Nemec
  • Leslie Mandoki
  • Jan-Christian Dreesen
  • Max von Thun
  • Florian Brückner
  • Maximilian Brückner
  • Ferdinand Hofer
  • Uli Hoeneß
  • Axel Milberg
  • Jutta Speidel
  • Ronja Forcher
  • Michaela May
  • Charlotte Knobloch 

+++ Erster Blick aufs Bühnenbild wirft Fragen auf +++

Erster Blick aufs Bühnenbild des Singspiels bei der Salvatorprobe am Nockherberg.
Erster Blick aufs Bühnenbild des Singspiels bei der Salvatorprobe am Nockherberg. © Stefan Matzke/sampics

Erstmeldung, 3. März, 13.30 Uhr: Die Nockherberg-Fans werden wie immer auf die Folter gespannt. Das gilt nicht allein für das Skript des Singspiels, über die Lieder erfährt man nichts, die Kostüme sind gut versteckt, und auch das Bühnenbild wird als "streng geheim" behandelt.

Schauspieler Thomas Limpinsel, er gibt Jens Spahn, bezeichnete die Kulisse vorab als "eine bunte Düsterheit", und Sina Reiß (Katharina Schulze) war schlichtweg begeistert: "Ich hab's gesehen und dachte: 'Hammer!' Wir tauchen in eine ganz, ganz andere Welt ein."

Der erste Blick auf die Kulisse gibt viel Raum für Spekulationen. Wild-West-Atmosphäre, ein kaputtes Auto. Geht's da um das eine oder andere politische Duell? Um Umweltthemen? Und die Windmühlen, was sagen die uns? Ist das eine Hommage an Don Quichotte ... und wer soll das bitte sein? Was passiert mit dem Kernkraftwerk im Hintergrund?

Die Fakten zum Nockherberg 2026 im Überblick

Seine Premiere bei der Fastenpredigt erlebt der Kabarettist und Schauspieler Stephan Zinner. Gar keine leichte Sache, wenn sich im politischen Berlin Tag für Tag die Ereignisse überschlagen und auch hier in München eine Kommunalwahl vor der Tür steht.

Stephan Zinner hält am kommenden Mittwoch zum ersten Mal die Fastenrede. Noch ist der Schauspieler entspannt.
Stephan Zinner hält am kommenden Mittwoch zum ersten Mal die Fastenrede. Noch ist der Schauspieler entspannt. © Daniel Loeper

Das Singspiel schreiben wieder die beiden Autoren Richard Oehmann und Stefan Betz. Der Inhalt ist noch geheim, nur den Titel haben sie bereits verraten: "Wirf das Handtuch, Lindwurm!" heißt es, und eine Heldenreise soll es werden.

Die Schauspieler des Singspiels auf dem kommenden Nockherberg.
Die Schauspieler des Singspiels auf dem kommenden Nockherberg. © Daniel Loeper

Auch das Personal steht größtenteils schon fest: Markus Söder (Thomas Unger), Hubert Aiwanger (Stefan Murr), Katharina Schulze (Sina Reiß), Michaela Kaniber (Judith Toth), Dieter Reiter (Gerhard Wittmann), Friedrich Merz (David Zimmerschied), Alexander Dobrindt (Wowo Habdank), Bärbel Bas (Nikola Norgauer) und Jens Spahn (Thomas Limpinsel).

3 Kommentare
Artikel kommentieren
  • Witwe Bolte vor 16 Minuten / Bewertung:

    Die üblichen Freibier-Lätschn wie immer.
    Vermisst auf der Liste werden Felix N. und Uschi Glas (evtl. mit ihrem Sohn).

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • Manfred_Festa vor einer Stunde / Bewertung:

    Es ist das ewig gleiche Schauspiel: Sobald Satire nicht mehr nur harmlos kitzelt, sondern den moralischen Pelz gegen den Strich bürstet, entdecken die Mächtigen ihre empfindsame Seite. Dass Maxi Schafroth für seine letzte Fastenrede abgestraft wurde, entlarvt die bayerische Staatsspitze als Truppe von Mimosen im Trachtenjanker. Wer im Bierzelt austeilt wie ein bajuwarischer Gottkönig, sollte eigentlich die Souveränität besitzen, eine Spiegelung des eigenen Stils zu ertragen. Doch statt Größe zu zeigen, flüchtete man sich in die billige Ausrede der mangelnden Unterhaltung. In Wahrheit war Schafroth wohl einfach zu präzise. Das traditionelle Derblecken wird hier zum zahnlosen Folklore-Event degradiert, bei dem Kritik nur noch als genehmigtes Hintergrundrauschen stattfinden darf. Wenn die Wahrheit zu ungemütlich wird, deklariert man sie kurzerhand zur Belehrung und sägt den Boten ab. Das ist kein Dienst an der Tradition, sondern ein Armutszeugnis für die politische Kritikfähigkeit.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • Der Münchner vor 11 Minuten / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von Manfred_Festa

    Der Schafroth war Allgäuer!
    Sein gekichere war nur schlimm!

    Antworten lädt ... Kommentar melden
