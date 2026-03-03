Am 4. März findet im Paulaner am Nockherberg die traditionelle Starkbierprobe statt. Die Rede von Debütant Stephan Zinner wird mit Spannung erwartet, nachdem der bisherige Fastenprediger Maxi Schafroth letztes Jahr nach viel Kritik den Posten räumen musste. Alle Infos im AZ-Newsblog.

Die Vorfreude steigt: Am Mittwoch (4. März) geht ab 19 Uhr die Salvatorprobe am Nockherberg über die Bühne und wird vom Bayerischen Rundfunk live übertragen. Den Livestream können Sie zum ersten Mal auch direkt bei der AZ mitverfolgen. Und: Die AZ hat einen Blick auf die (vorläufige) Gästeliste erhaschen können.

Auszug aus der Gästeliste bei der Salvator-Probe 2026

Update, 13.46 Uhr: Es ist jedes Jahr wieder eine Diskussion. Wer kommt zum Nockherberg – und vor allem: Wer kommt aus dem politischen Berlin nach München, um sich diese Veranstaltung anzuschauen? Paulaner hat vorab eine nicht vollständige Gästeliste veröffentlicht, selbstverständlich noch ohne Gewähr.

Landespolitik und Stadt München:

Markus Söder

Hubert Aiwanger

Katharina Schulze

Ilse Aigner

Michaela Kaniber

Klaus Holetschek

Eva Lettenbauer

das fast vollständige bayerische Kabinett

Dieter Reiter

Dominik Krause

Verena Dietl

Clemens Baumgärtner

Bundespolitik:

Alexander Dobrindt

Bärbel Bas

Dorothee Bär

Alois Rainer

Matthias Miersch

Tim Klüssendorf

Franziska Brantner

Gesellschaft, Sport und Film:

Vertreter der bayerischen Kabarett-Szene; unter anderem Eva Karl Faltermeier, Hannes Ringelstetter, Sigi Zimmerschied und Caro Matzko

Miroslav Nemec

Leslie Mandoki

Jan-Christian Dreesen

Max von Thun

Florian Brückner

Maximilian Brückner

Ferdinand Hofer

Uli Hoeneß

Axel Milberg

Jutta Speidel

Ronja Forcher

Michaela May

Charlotte Knobloch

+++ Erster Blick aufs Bühnenbild wirft Fragen auf +++

Erster Blick aufs Bühnenbild des Singspiels bei der Salvatorprobe am Nockherberg. © Stefan Matzke/sampics

Erstmeldung, 3. März, 13.30 Uhr: Die Nockherberg-Fans werden wie immer auf die Folter gespannt. Das gilt nicht allein für das Skript des Singspiels, über die Lieder erfährt man nichts, die Kostüme sind gut versteckt, und auch das Bühnenbild wird als "streng geheim" behandelt.

Schauspieler Thomas Limpinsel, er gibt Jens Spahn, bezeichnete die Kulisse vorab als "eine bunte Düsterheit", und Sina Reiß (Katharina Schulze) war schlichtweg begeistert: "Ich hab's gesehen und dachte: 'Hammer!' Wir tauchen in eine ganz, ganz andere Welt ein."

Der erste Blick auf die Kulisse gibt viel Raum für Spekulationen. Wild-West-Atmosphäre, ein kaputtes Auto. Geht's da um das eine oder andere politische Duell? Um Umweltthemen? Und die Windmühlen, was sagen die uns? Ist das eine Hommage an Don Quichotte ... und wer soll das bitte sein? Was passiert mit dem Kernkraftwerk im Hintergrund?

Die Fakten zum Nockherberg 2026 im Überblick

Seine Premiere bei der Fastenpredigt erlebt der Kabarettist und Schauspieler Stephan Zinner. Gar keine leichte Sache, wenn sich im politischen Berlin Tag für Tag die Ereignisse überschlagen und auch hier in München eine Kommunalwahl vor der Tür steht.

Stephan Zinner hält am kommenden Mittwoch zum ersten Mal die Fastenrede. Noch ist der Schauspieler entspannt. © Daniel Loeper

Das Singspiel schreiben wieder die beiden Autoren Richard Oehmann und Stefan Betz. Der Inhalt ist noch geheim, nur den Titel haben sie bereits verraten: "Wirf das Handtuch, Lindwurm!" heißt es, und eine Heldenreise soll es werden.

Die Schauspieler des Singspiels auf dem kommenden Nockherberg. © Daniel Loeper

Auch das Personal steht größtenteils schon fest: Markus Söder (Thomas Unger), Hubert Aiwanger (Stefan Murr), Katharina Schulze (Sina Reiß), Michaela Kaniber (Judith Toth), Dieter Reiter (Gerhard Wittmann), Friedrich Merz (David Zimmerschied), Alexander Dobrindt (Wowo Habdank), Bärbel Bas (Nikola Norgauer) und Jens Spahn (Thomas Limpinsel).