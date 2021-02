Arbeiten an Münchner S-Bahn: März- und April-Wochenenden eingeschränkt

An insgesamt 16 Wochenenden kommt es zwischen März und August wegen Bauarbeiten an der Zweiten Stammstrecke zwischen März und August zu Fahrplanänderungen bei der S-Bahn.

München - Zu den Baumaßnahmen gehören nach Angaben der Deutschen Bahn (DB) unter anderem Arbeiten an den Oberleitungen, die für die zweite Stammstrecke benötigt werden. Außerdem werde die Stabbogenbrücke zwischen den Stationen Laim und Hirschgarten fertiggestellt und an ihre finale Position geschoben.

Folgen der anstehenden Bauarbeiten an der Zweiten S-Bahn-Stammstrecke sind einschneidende Änderungen im Fahrplan - zwischen März und August sind insgesamt 16 Wochenenden davon betroffen.

Zwischen Laim und Hackerbrücke nur ein S-Bahn-Gleis

An diesen Wochenenden steht jeweils zwischen Freitag, 22.30 Uhr, und Montag, 4.30 Uhr, zwischen den Stationen Laim und Hackerbrücke nur ein Gleis für die S-Bahn zur Verfügung, teilte die Deutsche Bahn am Freitag in München mit. Die Einschränkungen gelten an allen März- und Aprilwochenenden, zwischen dem 14. und 17. Mai sowie an allen Wochenenden zwischen dem 16. Juli und dem 23. August.

Die Fahrplanänderung sieht vor, dass die S-Bahn-Linie 8 von Osten kommend an der Hackerbrücke endet. Die Linien S2, S3 und S4 aus östlicher Richtung enden bereits am Ostbahnhof. Wer weiter in Richtung Innenstadt fahren will, muss dort umsteigen.

S3 und S4 enden aus westlicher Richtung in Pasing

Aus Richtung Westen fahren die Linien S1, S2 und S8 ab Moosach/Obermenzing/Pasing ohne Zwischenhalt bis zum Hauptbahnhof. Die S3 und S4 enden aus westlicher Richtung bereits in Pasing. Von dort könne man in Richtung Hauptbahnhof und Innenstadt in eine andere S-Bahn oder den Regionalverkehr umsteigen, teilt die Bahn mit.

Die S6 und S7 dagegen verkehrten während der Bauarbeiten im Normalbetrieb, hieß es. Sie S6 werde mit Langzügen fahren, um mehr Fahrgäste aufnehmen zu können.

Über 1.000 Züge am Tag

Die Stammstrecke, auf der sämtliche S-Bahn-Linien unter der Münchner Innenstadt hindurchfahren, ist mit mehr als 1.000 Zügen am Tag die meistbefahrene zweigleisige Eisenbahnstrecke Europas.

Während der seit zwei Jahren geplanten turnusgemäßen Streckensperrung werden unter anderem Schienen und Weichen erneuert, Tunnelstationen modernisiert sowie Arbeiten für den Bau der Zweiten Stammstrecke vorangetrieben. Pro Stunde verbaut die Bahn dabei nach eigenen Angaben rund 20.000 Euro.