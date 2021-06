Antrag abgelehnt: Alkoholverbot am Gärtner- und Wedekindplatz bleibt

Die Linke und die Grünen im Stadtrat hatten sich für eine komplette Aufhebung des Alkoholverbots am Gärtner- und Wedekindplatz ausgesprochen. Daraus wird jedoch erstmal nichts.

München - Das Alkoholverbot am Gärtner- und Wedekindplatz bleibt bestehen – zumindest vorerst. Bei der Vollversammlung des Stadtrats am Mittwoch stimmte die Mehrheit gegen eine komplette Aufhebung des Verbots.

Zuvor hatte die Stadtratsfraktion Die Linke/Die PARTEI in einem Dringlichkeitsantrag gefordert, das Alkoholverbot an den Party-Hotspots gänzlich aufzuheben. Unterstützt wurden sie dabei von den Grünen. "Gerade bei Inzidenzwerten unter 20 ist das juristisch auch nicht mehr verhältnismäßig", twitterte der Fraktionsvorsitzende Florian Roth am Vormittag.

Stadtrat Dominik Krause sagte bei der Vollversammlung, dass Alkoholverbote die Probleme vielmehr nur verlagern, aber nicht lösen würden. Dass sich die Party-Probleme in der Tat an andere Orte in der Stadt verlagern, zeigten unter anderem die letzten Wochenenden: Vor allem am und rund um den Odeonsplatz kam es zuletzt immer wieder zu größeren Polizeieinsätzen.

Roth: "Wir sind eine Ermöglichungspartei"

Gesundheitsreferentin Beatrix Zurek (SPD) begründete das Festhalten am Verbot unter anderem mit einem fehlenden Hygienekonzept an den Plätzen. Weil es in der Gastronomie ein ebensolches geben würde, sei dort auch der Konsum bis 24 Uhr erlaubt. Am Gärtner- und Wedekindplatz könne man die Situation hingegen nicht steuern, dadurch sei das Infektionsrisiko auch größer.

Roth ist angesichts des Beschlusses enttäuscht: "Uns wird ja oft der Vorwurf gemacht, wir wären eine Verbotspartei. Nein, wir sind eine Ermöglichungspartei. Wir geben diesen Vorwurf nicht zurück, da wir ihn immer zu pauschal und polemisch fanden", twitterte der Grünen-Stadtrat nach der Entscheidung.

Alkoholverbot in der Fußgängerzone aufgehoben

Am Dienstagabend gab die Stadt bekannt, dass das Alkoholverbot in der Fußgängerzone sowie am Viktualienmarkt ab Mittwoch (9. Juni) komplett aufgehoben wird. Beim Gärtner- und Wedekindplatz wurde indes gelockert: Hier gilt das Verbot nun ab 20 Uhr, zuvor war bereits ab 18 Uhr Schluss.