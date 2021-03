Ab Wochenende: Sperrungen auf der S-Bahn-Stammstrecke

An insgesamt 16 Wochenenden kommt es zwischen März und August wegen Bauarbeiten an der Zweiten Stammstrecke zu Fahrplanänderungen bei der S-Bahn – was Fahrgäste nun beachten müssen.

05. März 2021 - 19:43 Uhr | AZ/dpa

Während der seit zwei Jahren geplanten turnusgemäßen Streckensperrung werden unter anderem Schienen und Weichen erneuert, Tunnelstationen modernisiert sowie Arbeiten für den Bau der Zweiten Stammstrecke vorangetrieben. © Peter Kneffel/dpa/Archivbild