9-Euro-Ticket seit Juni: Infos zu Dauer, Abo, Gültigkeitsbereich & Co.

Für neun Euro im Monat bundesweit öffentliche Verkehrsmittel nutzen, das ist ab sofort möglich. Doch was ist mit Abonnenten und wo bekomme ich es überhaupt? Die AZ erklärt die Details zum 9-Euro-Ticket.

München - Der Startschuss für das 9-Euro-Ticket ist gefallen – seit dem 1. Juni kann man die besondere Fahrkarte nutzen. Doch wie kommt man ran? Die AZ beantwortet wichtige Fragen:

In welchem Bereich gilt das 9-Euro-Ticket?

Es gilt deutschlandweit in Bussen und Bahnen im Nah- und Regionalverkehr, nicht aber im Fernverkehr der Deutschen Bahn und auch nicht in Bussen von Flixbus.

Kann ich also auch in anderen Bundesländern damit im ÖPNV fahren?

Ja, das ist möglich. Ein Münchner kann also Busse in Hamburg oder Köln nutzen.

Wo bekomme ich mein 9-Euro-Ticket?

In München kann das Ticket ganz normal an den Fahrscheinautomaten gekauft werden, ein Kauf im MVG- oder DB-Kundencenter ist ebenfalls möglich. Wer es lieber digital möchte, kann auch auf die MVG- oder DB-App zurückgreifen, um sich das 9-Euro-Ticket zu holen. Weitere Informationen zum Ticketkauf in München finden Sie hier.

Ich bin MVG-Abonnent – Bekomme ich den Betrag erstattet?

Die meisten Abo-Kunden haben die monatliche Zahlungsweise gewählt. Für diese Fahrgäste gibt es eine Gutschrift, erklärte ein MVG-Sprecher bereits im Vorfeld. Auf der Rechnung stehen dann nur neun Euro. Und wer ein Jahres-Abo hat? "Wir gehen auch in diesem Fall von einer monatlichen Erstattung im Aktionszeitraum aus", so der MVG-Sprecher.

Auch diejenigen, die ein Abo neu abschließen, profitieren von den vergünstigten Monaten.

Was ist mit speziellen Beförderungsbedingungen, die lokal gelten?

Im eigenen Einzugsbereich ändert sich nichts, die Bedingungen bleiben gleich. Wer etwa als Inhaber eines Münchner Tickets in Berlin unterwegs ist, der muss die dort für Berliner Ticketinhaber geltenden Regelungen beachten, auch wenn sie sich von den Münchnern unterscheiden. Bereits gebuchte Extras wie die Fahrradmitnahme bleiben bestehen, als Neukunde muss man sie hinzubuchen.

Wie lange gilt das 9-Euro-Ticket?

Der Aktionszeitraum für die vergünstigten Fahrscheine läuft vom 1. Juni bis zum 31. August dieses Jahres. Das Ticket ist jeweils für einen Kalendermonat gültig, also bis zum 30. Juni, 31. Juli und 31. August.

Die MVG weist darauf hin, dass es "selbstverständlich" nicht zum jeweiligen Monatsbeginn gekauft werden muss. Kurzentschlossene dürfen also ebenfalls zugreifen, können dann aber nur über einen kürzeren Zeitraum profitieren.

9-Euro-Ticket abgelaufen: Wie geht es nach dem 31. August weiter?

Die Verkehrsverbände hoffen darauf, dass mit den preiswerten Tickets viele Fahrgäste auf den Geschmack kommen und dem ÖPNV treu bleiben. Auch Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) hofft, den ÖPNV sichtbar zu machen. "Wir können insgesamt davon profitieren, weil wir den Menschen ein klimafreundliches, umweltfreundliches und sehr modernes Verkehrsmittel nahebringen."

Die MVG setzt ebenfalls auf einen Werbeeffekt und preist auch außerhalb der Aktion Wochen-, Monatskarten und Abos im MVV für "ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis" an.