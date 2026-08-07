Testspiel-Liveticker: FC Bayern München gegen Aston Villa jetzt live

Trainer Kompany erwartet heute eine schwierige Aufgabe für seine Mannschaft. "Aston Villa ist ein Top-Team mit einem sehr guten Trainer. Sie haben einen großen Kader und werden entsprechend Talent auf den Platz bringen. Sie hatten schon mehr Vorbereitungsspiele als wir, für uns ist es eine gute Herausforderung", sagte der Bayern-Coach gestern.