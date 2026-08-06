Jetzt könnte es ernst werden: Palhinha vor Abflug zu Aston Villa?

Bayern-Gegner würde den Portugiesen gern verpflichten. Ablöse von 25 Millionen Euro zu hoch.

In Hongkong könnte es zu einer Vorentscheidung im Poker um João Palhinha kommen. Weil der FC Bayern und Aston Villa am Freitag (14 Uhr im AZ-Liveticker) im Kai Tak Stadium aufeinandertreffen, haben die Verantwortlichen kurze Wege, um sich direkt und persönlich über den Transfer auszutauschen. Dass der englische Klub um Trainer Unai Emery Palhinha gerne verpflichten würde, ist kein Geheimnis mehr. Und dass die Münchner den 31-jährigen Portugiesen verkaufen wollen auch nicht.

Soll ebenfalls gehen: Sacha Boey. © IMAGO/Ellan Mad

Poker um die Ablösesumme

Nun geht es um die Höhe der Ablöse. Bayern soll bislang etwa 25 Millionen Euro gefordert haben, das war Aston Villa offenbar zu hoch. Ob man sich in Hongkong annähert oder sogar zu einer Einigung kommt? Palhinha hatte zuletzt gegenüber der AZ gesagt, seine Position bei Bayern behalten zu wollen. Trainer Vincent Kompany setzt im zentralen Mittelfeld aber auf Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic, Tom Bischof und den 18-jährigen Bara Ndiaye.

Harte Ansagen: Sportvorstand Max Eberl. © IMAGO/Bahho Kara

Eberls klare Ansage zur Zukunft des Trios

Für Palhinha, Sacha Boey und Bryan Zaragoza "wird die Zukunft beim FC Bayern keine sein", sagte Sportvorstand Max Eberl: "Wenn sich einer entscheidet hierzubleiben, dann wird es relativ hart und kompliziert für ihn, weil er keine große Rolle spielen wird." Deutlicher geht es nicht. Während es für Boey und Zaragoza bislang keine Angebote gibt, sollen an Palhinha neben Aston Villa auch die Lissabon-Klubs Benfica und Sporting dran sein.

Rückkehr nach England im Fokus

Doch es zieht den Portugiesen wohl eher zurück nach England, wo er in der vergangenen Saison bereits auf Leihbasis für Tottenham Hotspur spielte. Unwahrscheinlich ist, dass Palhinha weiter für Bayern spielt.

Zurück nach England? Palhinha. © IMAGO/Pressefoto ULMER / Markus Ulmer

"Sollte das Trio bleiben, dann wird der FC Bayern natürlich auch jeden Vertrag erfüllen, vielleicht könnte dann ein Leon Goretzka ein gutes Beispiel für Palhinha & Co. sein", schrieb Lothar Matthäus in seiner Sky-Kolumne: "Goretzka wurde im Sommer 2024 ebenfalls aussortiert, wollte München aber nicht verlassen und bekam dann in der Saison doch Spielzeit, wobei er die Bayern-Bosse und seinen Trainer überzeugen konnte. Am Ende blieb er sogar noch ein Jahr länger, vielleicht besteht für das Trio also noch Hoffnung, sofern sie das überhaupt möchten." Speziell bei Palhinha könnten die nächsten Tage entscheidend sein.