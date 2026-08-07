Liveticker: FC Bayern München gegen Aston Villa – FCB gewinnt ersten Härtetest

Spielende
Schluss! Der FC Bayern schlägt Europa-League-Sieger Aston Villa insgesamt verdient mit 2:1. Wir verabschieden uns damit aus dem AZ-Liveticker und wünschen einen guten Start ins Wochenende!
Der FC Bayern gewinnt gegen Aston Villa mit 2:1. Der AZ-Liveticker zum Nachlesen!
Spielende
Schluss! Der FC Bayern schlägt Europa-League-Sieger Aston Villa insgesamt verdient mit 2:1. Wir verabschieden uns damit aus dem AZ-Liveticker und wünschen einen guten Start ins Wochenende!
Palhinha versucht es aus der Distanz, scheitert aber an Bizot.
Die Nachspielzeit beträgt vier Minuten.
Gomes mit einem guten Schuss aus der Distanz. Der Ball geht knapp rechts am Tor vorbei.
Gefährliche Freistoß-Flanke von der linken Seite. Neuer hat die Fingerspitzen dran und klärt zur Ecke.
Aston Villa macht jetzt tatsächlich nochmal Druck. Die Bayern müssen aufpassen.
Und beinahe der Ausgleich! Abraham kommt nach Flanke von rechts aus kurzer Distanz zum Kopfball. Neuer verhindert den Gegentreffer mit einem Sensations-Reflex!
Tor! 2:1 - Joao Gomes
Das gibt's ja nicht: Aston Villa kommt mit dem ersten Torschuss zum Ausgleichstreffer! Abraham hat rechts zu viel Platz und legt ab auf Gomes, der direkt mit der Pieke abschließt. Keine Chance für Neuer!
Auswechslung FC Bayern München - Guido Della Rovere kommt für Sacha Boey
Gelbe Karte für Sacha Boey
Auswechslung FC Bayern München - Bastian Assomo kommt für Nathaniel Brown
Auswechslung FC Bayern München - Filip Pavic kommt für Jonathan Tah
Tor! 2:0 - Luis Díaz
Was für ein Tor von Díaz! Der Kolumbianer wird mit einer tollen Seitenverlagerung auf dem linken Flügel bedient, legt sich die Kugel vor und hämmert den Ball traumhaft über die Unterkante der Latte ins rechte Kreuzeck!
Díaz kommt nach einer Bischof-Ecke zum Abschluss. Mings rettet auf der Linie für den bereits geschlagenen Bizot.
Bischof zieht einen Freistoß vom rechten Flügel überraschend direkt aufs Tor. Bizot hat aber aufgepasst und ist zur Stelle.
Auswechslung Aston Villa Football Club - Luka Lynch kommt für Evann Guessand
Auswechslung Aston Villa Football Club - Tyrone Mings kommt für Pau
Jetzt wird's wild! Erst scheitert Stanisic mit einem Abschluss an Bizot, dann Ibrahimovic. Der Abpraller fliegt Richtung Binder, aber der kann ihn nicht verarbeiten.
Auswechslung FC Bayern München - Luis Díaz kommt für Maycon Cardozo
Auswechslung FC Bayern München - João Palhinha kommt für Aleksandar Pavlovic
Auswechslung FC Bayern München - Hiroki Ito kommt für Min-jae Kim
Pavlovic mit einer guten Flanke in den Strafraum. Dort geht Ibrahimovic im Zweikampf zu Boden, bekommt aber keinen Elfmeter.
Auswechslung Aston Villa Football Club - Lamare Bogarde kommt für Boubacar Kamara
Auswechslung Aston Villa Football Club - Tammy Abraham kommt für Brian Madjo
Nun mal eine Umschaltmöglichkeit für die Engländer, aber die Bayern verteidigen gut. Erst verhindert Min-jae mit der Hacke schlimmeres, dann löscht Boey.
Vielversprechende Angriffsmöglichkeit für die Bayern, doch Brown verpasst den Zeitpunkt für das Abspiel und passt den Ball in den Fuß des Gegners.
Anpfiff 2. Halbzeit
Weiter geht's, Aston Villa stößt zur zweiten Halbzeit an!
Auswechslung FC Bayern München - Josip Stanisic kommt für Konrad Laimer
Halbzeitpause
Das war's mit der ersten Halbzeit! Die Bayern gehen mit einer verdienten 1:0-Führung in die Kabine.
Die Nachspielzeit beträgt eine Minute.
Das Spiel plätschert nun etwas der Pause entgegen. Vor den Toren hat sich seit Bayerns Führungstreffer nichts mehr getan.
Insgesamt geht die Führung für die Münchner hier völlig in Ordnung. Das Team von Kompany hat deutlich mehr vom Spiel und war wesentlich gefährlicher als der aktuelle Europa-League-Sieger.
Tor! 1:0 - Min-jae Kim
Da ist die Führung für die Bayern! Bischof zirkelt einen Freistoß aus dem linken Halbfeld butterweich in den Strafraum. Kim verändert die Flugrichtung des Balles per Kopf, sodass die Kugel am langen Eck einschlägt.
Gute Möglichkeit für die Bayern, die mit drei Mann auf die Abwehrkette der Engländer zulaufen. Der Pass von Laimer nach links zu Cardozo verspringt aber komplett. Heute kann er's aber wirklich auf den Rasen schieben.
Bayern gönnt sich nun etwas Zeit zum Durchschnaufen und überlässt Villa den Ball, ohne irgendetwas zuzulassen.
Nächste Chance, wieder aus der Distanz: Dieses Mal versucht es Bischof mit dem starken Linken. Der Ball segelt knapp rechts am Tor vorbei.
Gelbe Karte für Maycon Cardozo
Schöne Aktion von Pavlovic, der einen Gegenspieler mit einer Ballrolle ins Leere laufen lässt und abzieht. Villa-Keeper Bizot ist zur Stelle.
Binder hat auf dem rechten Flügel etwas Platz, kann sich im Eins-gegen-Zwei aber nicht durchsetzen.
Ibrahimovic zirkelt einen Eckball von links scharf in den Strafraum, doch dort behält Villa die Lufthoheit.
Cardozo wird auf dem linken Flügel mit einem langen Ball geschickt und geht im Zweikampf mit Cash zu Boden, bekommt aber keinen Freistoß.
Der Rasen hier im Stadion befindet sich übrigens in einem wirklich bemitleidenswertem Zustand. Da vergeht jedem Hobby-Kleingärtner die gute Laune...
Guter langer Pass in die Spitze auf Binder. Der kann den Ball aber nicht richtig verarbeiten, sodass Lindelöf zu Keeper Bizot zurückköpfen kann.
Eckball Aston Villa - Brown steht auf Höhe des ersten Pfostens goldrichtig und klärt per Kopf.
Die Bayern sind hier in den ersten Minuten die spielbestimmende Mannschaft und setzen Villa mit ihrem intensiven Anlaufen unter Druck. Noch warten wir aber auf die erste klare Torchance.
Kurios: Bayerns Allzweckwaffe Konni Laimer scheint heute tatsächlich in Mittelstürmerposition aufzulaufen. Der Alpen-Zidane kann einfach alles!
Es geht hier in den Zweikämpfen gleich intensiv zur Sache. Den Spielern ist anzumerken, dass sie sich empfehlen wollen.
Erste gute Möglichkeit für die Bayern! Brown wird auf dem linken Flügel gut freigespielt und flankt in den Strafraum. Pau Torres klärt per Kopf genau auf den Fuß von Ibrahimovic, dessen Schuss zur Ecke abgefälscht wird.
Anpfiff 1. Halbzeit
Los geht's, die Partie läuft!
Für den Tross des deutschen Rekordmeisters geht es übrigens noch heute zurück in die Heimat. Um 20 Uhr Ortszeit wird der Flieger gen München abheben.
Trainer Kompany erwartet heute eine schwierige Aufgabe für seine Mannschaft. "Aston Villa ist ein Top-Team mit einem sehr guten Trainer. Sie haben einen großen Kader und werden entsprechend Talent auf den Platz bringen. Sie hatten schon mehr Vorbereitungsspiele als wir, für uns ist es eine gute Herausforderung", sagte der Bayern-Coach gestern.
Die äußeren Bedingungen sind für die Spieler heute deutlich angenehmer als noch am Dienstag beim Testspiel in Jeju. Der Kai Tak Sports Park, in dem heute gespielt wird, verfügt über eine Klimaanlage. Das Thermometer zeigt rund 20 Grad an - da lässt sich doch Fußball spielen!
Während die Bayern noch bis zum 22. August, dem Supercup gegen Borussia Dortmund, Zeit haben, sich auf ihr erstes Pflichtspiel vorzubereiten, ist es für Aston Villa heute die letzte Generalprobe. Am 12. August steht für das Team von Unai Emery der europäische Supercup gegen Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain an.
Die Aufstellung ist da! Erstmals in dieser Vorbereitung setzt Trainer Kompany in der Startelf auch verstärkt auf die WM-Fahrer. So stehen unter anderem Neuer, Tah, Brown und Pavlovic in der Startelf. Kimmich, der das Abschlusstraining wegen Adduktorenproblemen verpasst hat, sitzt zunächst auf der Bank.
Die Engländer sind ein Angstgegner der Münchner. Zuletzt trafen sie 2024 in der Ligaphase der Champions League aufeinander – Neuer patzte, Bayern verlor mit 0:1. Lesen Sie hier mehr!
Bastian Assomo erzielte gegen Jeju SK FC den Siegtreffer zum 2:1. Zu viele Bayern-Spieler entschieden sich in den vergangenen Jahren gegen den DFB. Assomo hat man beim Verband aber bereits auf dem Schirm. Lesen Sie hier mehr!
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Liveticker. Die Bayern treffen in Asien auf Aston Villa, Anpfiff ist am Freitag um 14 Uhr (MESZ)!