16-Jähriger mit dem Siegtreffer: Youngster-Gala bei Bayerns Testspiel

Dank der Treffer der Talente Felipe Chávez und Bastian Assomo gewinnt der FC Bayern gegen das südkoreanische Team Jeju SK FC mit 2:1. Nun geht es nach Hongkong: "Ich muss die Jungen pushen."

Es gab im World Cup Stadium von Jeju vor 24 Jahren eine Partie, die aus deutscher Sicht doch ein wenig bedeutungsvoller war als dieser Test des FC Bayern gegen den ortsansässigen Erstligisten Jeju SK FC am Dienstag: 2002 fand genau hier das WM-Achtelfinale zwischen Deutschland und Paraguay statt - und die DFB-Elf gewann dank eines späten Treffers von Oliver Neuville 1:0.

Lange her, damals gab es noch Siege gegen Paraguay. Und später sogar den Einzug ins Finale gegen Brasilien (Sorry, Olli Kahn!)

Youngsters schießen Bayern zu Testspiel-Sieg

Mit der Dramatik eines WM-Finals hatte das Freundschaftsspiel der Münchner auf ihrer Asien-Tour freilich nichts gemein. Doch Trainer Vincent Kompany sammelte beim 2:1 weitere wichtige Erkenntnisse in dieser Vorbereitung, erneut durften sich einige Talente beweisen. Für die Tore waren Felipe Chávez (11.) und Bastian Assomo (41.) zuständig, Jeju kam durch Chang-Min Lee zum zwischenzeitlichen 1:1 (15.).

"Ich muss die Jungen pushen. Was Bastian gemacht hat, das kennen wir von ihm", sagte Kompany über Sturmjuwel Assomo: "Er hat noch viele Punkte, die er verbessern muss. Aber für einen 16-Jährigen ist es schon gut, dass er trifft."

In der Startelf setzte Kompany auf Jonas Urbig im Tor, Manuel Neuer pausierte und stand nicht im Kader. Mit Vincent Manuba, Filip Pavic, Guido Della Rovere, Chávez, Bara Ndiaye und Assomo durften sich gleich sechs Youngster von Beginn an zeigen, Kapitän war der südkoreanische Nationalspieler Minjae Kim. Auch Wechselkandidat João Palhinha stand in der Anfangsformation, der Portugiese spielte gut.

Bayern hat Chancen, doch Jeju bleibt frech

"Wir müssen ernsthaft und seriös arbeiten", hatte Kompany vor dem Anpfiff gefordert. Und seine Mannschaft erspielte sich bei mehr als 30 Grad und hoher Luftfeuchtigkeit auch gleich die erste kleine Torchance: Tom Bischofs Distanzschuss ging rechts am Tor vorbei (8.). Keine vier Minuten später stand es dann 1:0 für Bayern. Della Rovere setzte zu einem schönen Dribbling an, Chávez, der peruanische Nationalspieler, schob cool mit links ins Eck ein.

Jeju geschockt? Von wegen! Kapitän Chang-Min Lee traf nach artistischer Vorlage von Matheus Aias, der den Ball per Hacke über sich und Kim lupfte, zum 1:1, da sah die Bayern-Abwehr ganz schlecht aus.

Es ging jetzt hin und her, Hiroki Ito verpasste die erneute Führung, als er den Ball mit rechts über die Latte schoss (18.). Auf der Gegenseite hätte Ito beinahe ins eigene Tor getroffen, der Ball kullerte Zentimeter am Pfosten vorbei (26.). Bayern vergab mehrere gute Chancen, ehe ein 16-Jähriger für das 2:1 sorgte: Mittelstürmer Assomo schlenzte den Ball nach Palhinhas Pass herrlich ins linke Eck. Sehr lässig, der 1,90-Meter-Mann.

Nach der Pause bringt Kompany seine WM-Fahrer

Nach der Halbzeitpause ließ Kompany seine Startelf zunächst so weiterspielen, ehe es in der 61. Minute zur großen Wechselei kam. Unter anderem die DFB-Stars Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Aleksandar Pavlovic und Neuzugang Nathaniel Brown erhielten Einsatzzeit. Torschütze Assomo blieb auf dem Feld, er versuchte es mit einem Schuss aus 25 Metern - drüber (68.). Während Keeper Urbig hinten alles hielt, hatte vorne der eingewechselte Josip Stanisic die Chance aufs 3:1, sein Kopfball wurde pariert (81.).

Und so blieb es beim knappen Erfolg - ähnlich wie bei der WM 2002 fürs deutsche Team. Die Bayern reisen nun weiter nach Hongkong, wo sie am Freitag (14 Uhr) auf Aston Villa treffen.