Bayern hat mit Aston Villa noch zwei Rechnungen offen - Kompanys Triple-Traum

Der FC Bayern trifft im zweiten Test der Asien-Reise in Hongkong auf Aston Villa. Die Engländer sind ein Angstgegner der Münchner. Trainer Kompany gibt den Champions-League-Titel als "unser Ziel" aus.

Aston Villa ist für die älteren, aber auch für die jüngeren Bayern-Fans und alle dazwischen nicht gerade ein Lieblingsgegner. 1982 verloren die Münchner im Finale des Landesmeistercups in Rotterdam 0:1 gegen die Engländer - trotz großer Dominanz und einer starken Mannschaft mit Spielern wie Klaus Augenthaler, Paul Breitner, Karl-Heinz Rummenigge und Dieter Hoeneß.

Offene Rechnungen vor Test in Hongkong

2024 war die Partie zwar bei Weitem nicht so wichtig, der Ausgang aber der gleiche: In der Gruppenphase der Champions League gab es ebenfalls ein 0:1, als Manuel Neuer beim entscheidenden Treffer aus dem Tor stürmte, jedoch nicht an den Ball kam. Es gibt also noch offene Rechnungen mit Villa vor dem Testspiel am Freitag in Hongkong (14 Uhr/FC Bayern TV und AZ-Liveticker).

Finalniederlage 1982: Karl-Heinz Rummenigge (l.) und Paul Breitner. © IMAGO/HORSTMUELLER GmbH

"Aston Villa ist eine Top-Mannschaft mit einem sehr guten Trainer", sagte Bayern-Coach Vincent Kompany vor dem Duell mit dem Europa-League-Sieger (3:0 im Endspiel gegen Freiburg), der von Unai Emery trainiert wird. Der Spanier hat Villa zu einem Spitzenteam geformt. "Sie haben einen großen Kader und werden entsprechend Talent auf den Platz bringen", ergänzte Kompany: "Sie hatten schon mehr Testspiele als wir, aber für uns ist es eine gute Herausforderung. Es ist ein Spiel, in dem wir viel erfahren über die Fitness unseres Teams. Es wird ein gutes Spiel für uns."

Pleite im Oktober 2024: Manuel Neuer fliegt am Ball vorbei. © IMAGO/Manjit Narotra

Neuer-Einsatz von Beginn an

Im Tor wird erstmals in dieser Vorbereitung Kapitän Manuel Neuer stehen, auch sonst dürften einige WM-Teilnehmer wie Jonathan Tah, Nathaniel Brown, Aleksandar Pavlovic oder Luis Díaz mehr Spielzeit erhalten als zuletzt beim 2:1 in Südkorea gegen Jeju SK FC. Joshua Kimmich und Bara Ndiaye fehlten angeschlagen im Abschlusstraining. Nach der Partie reisen die Münchner zurück nach München, ehe ein freies Wochenende ansteht. Und dann beginnt die richtig heiße Phase vor dem Saisonstart.

Kompany, daran lässt der Trainer im heißen und schwülen Hongkong keinen Zweifel, peilt in der Saison das Triple an. Das Double aus der Vorsaison ist nicht genug. "Es ist schwierig, besser zu werden – es geht ja nicht nur um die Pokale, die wir gewonnen haben, sondern auch um die Anzahl der Tore und der Spiele, die wir gewonnen haben."

Fanliebling Neuer steht in der Startelf. © IMAGO/Ulrich Wagner

Doch möglich sei es eben schon, stellte Kompany klar: "Jetzt im Moment sage ich, unser Ziel ist es, die Champions League zu gewinnen, daran gibt es keinen Zweifel. Und während der Saison werde ich sagen, dass wir uns auf das nächste Spiel konzentrieren müssen. Das zu erreichen, die Bundesliga zu gewinnen, den Pokal, die Champions League, dafür brauchen wir den gesamten Kader fit und gesund. Den müssen wir gut verwenden und uns verbessern im Kader. Das haben wir schon getan, aber hoffentlich hilft uns das, unsere Ziele zu erreichen."

Starker Neuzugang: Nathaniel Brown (l.) mit Kompany. © IMAGO/Jintak Han

Triple-Ambitionen und Titel-Mentalität

Schon zuvor hatte Kompany bei einem Adidas-Termin gesagt: "Wir müssen uns verbessern wollen, das gilt, sowohl für unsere Topspieler als auch für alle anderen im Team. Und wir müssen mehr Titel und mehr Spiele gewinnen wollen. Es geht also mehr um die Mentalität als um die Qualität, und diese Mentalität muss dieselbe bleiben." Es brauche, so Kompany weiter, "den gleichen Ehrgeiz, den wir am ersten Tag gezeigt haben. Den müssen wir auch heute noch haben. Daran ändert sich nichts."

Der Test gegen Aston Villa ist der härteste bisher in der Vorbereitung. Und der ideale Zeitpunkt, um ein paar Rechnungen zu begleichen. "Wir wollen gewinnen, aber das Wichtigste ist: Es geht um die Fitness und die Einstellung", sagte Kompany, der bei der Niederlage 2024 schon Bayern-Trainer war.