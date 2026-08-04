Kurios: FC-Bayern-Juwel spielt im Testkick, obwohl es keinen Vertrag hat

Der 18-jährige Bara Sapoko Ndiaye ist noch immer nicht verpflichtet, doch im Test darf er ran. Das steckt dahinter.

Neben den Torschützen Felipe Chávez (19) und Bastian Assomo (16) gehörte er beim 2:1 im Test gegen Jeju SK FC ganz klar zu den auffälligsten jungen Spielern im Team des FC Bayern: Bara Sapoko Ndiaye, der auf dem linken Flügel eingesetzt wurde und in Dribblings immer wieder seine Schnelligkeit und technische Klasse unter Beweis stellte.

Das Besondere an Ndiayes Auftritt: Der 18-jährige Senegalese hat aktuell noch gar keinen Vertrag bei Bayern, er spielte mit einer Sondergenehmigung. "Wir haben Noel Aseko verkauft und dadurch einen Kaderplatz frei, den Bara bekommen soll", sagte Sportvorstand Max Eberl kürzlich erst.

Der Bara-Transfer ist noch nicht über der Bühne

Das "Konstrukt mit den Gambinos Stars", Bayerns Partnerakademie in Afrika, sei laut Eberl, "nicht ganz so einfach. Es muss noch alles vertraglich abgesichert werden. Wenn das geschehen ist, können wir es offiziell machen." In Kürze soll also alles fix sein, die Ablöse wird wohl zwischen drei und vier Millionen Euro liegen.

Ndiaye durfte sich in der vergangenen Rückrunde bereits auf Leihbasis bei Bayern beweisen und überzeugte dabei Trainer Vincent Kompany. Der Youngster stand in vier Spielen auf dem Platz, zweimal sogar von Beginn an.

Der FC Bayern bei der Aufstellung vor dem Testspiel in Südkorea gegen den Jeju SK FC. © Christian Kunz (dpa)

Nun die Beförderung für Ndiaye, der im zentralen Mittelfeld den Platz des abgewanderten Leon Goretzka erhält. Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic und Tom Bischof liegen im internen Ranking noch vor ihm. João Palhinha, der sich in der Vorbereitung voll reinhängt, soll bis Anfang September verkauft werden.

Kompany steht hinter seinen Youngsters: "Das ist ein Lernmoment"

"Die Jungs können nichts falsch machen", sagte Kompany über die Nachwuchskräfte, die auf der Asien-Tour zum Einsatz kommen: "Wenn einer Fehlpässe spielt, ist das nicht schlimm. Das ist ein Lernmoment." Einige Spieler wie Guido Della Rovere (19) oder Chávez seien laut Kompany "vielleicht jetzt schon bereit für den nächsten Schritt - ob bei uns oder woanders." Chávez war in der vergangenen Rückrunde an den 1. FC Köln ausgeliehen, möglich, dass er den Klub erneut verlässt aufgrund der Konkurrenz in der Offensive. Einer, der hingegen bleiben wird, ist Bara Sapoko Ndiaye. Bald auch mit offiziellem Vertrag.