Regionalliga im Liveticker: VfB Eichstätt gegen TSV 1860 München am Sonntag live

Nach der bitteren Derby-Pleite wollen die Löwen zurück in die Erfolgsspur! Am Sonntag ist der TSV 1860 zu Gast beim VfB Eichstätt. Der Tabellenvierte aus München hat aktuell bei einem Spiel weniger drei Zähler mehr auf dem Konto als die Eichstätter.

Die Partie ab 14 Uhr im AZ-Liveticker verfolgen!