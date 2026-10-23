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Bericht: FC-Bayern-Trainer Vincent Kompany mit Notarzt in Klinik gebracht

Laut einem Medienbericht wurde Bayern-Trainer Vincent Kompany am Freitag mit einem Notarzt in ein Münchner Krankenhaus eingeliefert worden sein. Die Hintergründe sind noch unklar. Zuletzt hatte der Belgier mit einem Virus zu kämpfen.
Bernhard Lackner |
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Bayern-Trainer Vincent Kompany.
Bayern-Trainer Vincent Kompany. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Schocknachricht für den FC Bayern: Wie die "Bild" berichtet, ist Trainer Vincent Kompany am Freitag mit einem Notarzt in eine Münchner Klinik eingeliefert worden. Zuvor soll auch ein Hubschrauber am Trainingsgelände des Rekordmeisters gelandet sein.

Die Hintergründe sind noch völlig unklar. Zuletzt hatte sich der Belgier einen Virus eingefangen und konnte daher im Vorfeld des Heimspiels in der Champions League gegen den FC Arsenal (2:2) am Mittwoch weder die Trainingseinheiten leiten, noch an der Pressekonferenz teilnehmen. Er wurde durch Co-Trainer Aaron Danks vertreten. Beim Spiel selbst war Kompany aber wieder dabei und machte einen fitten Eindruck.

Schon beim Kantersieg gegen Leipzig plagte sich Kompany mit einem Infekt und Hüftproblemen herum und konnte daher kaum stehen. Das aktive Coaching übernahm daher Co-Trainer Aaron Danks.
Schon beim Kantersieg gegen Leipzig plagte sich Kompany mit einem Infekt und Hüftproblemen herum und konnte daher kaum stehen. Das aktive Coaching übernahm daher Co-Trainer Aaron Danks. © IMAGO

Für Samstag um 10 Uhr ist eigentlich die obligatorische Spieltags-Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel beim SC Freiburg am kommenden Sonntag angesetzt. Ob Kompany bis dahin wieder arbeitsfähig ist oder erneut durch Assistent Danks ersetzt wird, wird sich zeigen.

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