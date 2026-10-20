Nach Untersuchung beim Vater seiner Freundin: Vorsichtige Entwarnung bei Dressel

Dennis Dressel kugelt sich im Derby gegen den FC Bayern II die Schulter aus. Eine Operation soll vorerst nicht notwendig sein.

Dennis Dressel wälzte sich am Boden, die Schmerzen waren gewaltig. Es schien, als müsste der Kapitän des TSV 1860 das Derby gegen die kleinen Bayern schon früh verlassen. Ein Sturz auf die Schulter nach einem Gerangel mit Bogdan Olychenko sorgte für die Qual, doch Teamärztin Monika Mrosek reagierte blitzschnell.

Mrosek brachte Gelenk wieder in richtige Position

Nach AZ-Infos war die Schulter, wie es die Bilder schon erahnen ließen, tatsächlich bei dem Zweikampf ausgekugelt worden. Aber mit gekonntem Griff und einem Ruck manövrierte Dr. Mrosek das Gelenk wieder in die richtige Position.

Dressel hielt noch bis zur 75. Minute durch, auch wenn er dem Spiel bei der 2:4-Schlappe keine entscheidende Wende zu geben vermochte. Die Sorgen waren damit jedoch nicht ausgestanden, denn der Einsatz des 27-Jährigen hatte seinen Preis. Ein Ausfall des Mittelfeldmotors der Löwen ist mindestens kurzfristig zu befürchten. Nach dem Langzeit-Aus für Tunay Deniz (Kreuzbandriss) und Mark Gevorgyan (schwere Knieverletzung) wäre es die nächste Hiobsbotschaft für Sechzigs sportliche Ambitionen.

Kugelte sich im Zweikampf mit Bayerns Bohdan Olychenko die Schulter aus: TSV-1860-Kapitän Dennis Dressel. © IMAGO

MRT-Untersuchung bei Dressels Schwiegervater

Genaue Erkenntnisse sollte am Montagabend eine MRT-Untersuchung bei Schulterspezialist Georg Öttl liefern. Öttl, der Vater seiner Freundin, gilt als Koryphäe seines Fachs. Und nach seinem Expertenurteil ist anscheinend zumindest ein wenig Durchatmen bei den Giesingern angesagt.

Nach AZ-Informationen hat es bei der Untersuchung vorsichtige Entwarnung gegeben, eine Operation an Dressels rechter Schulter ist demnach vorerst nicht notwendig. Ob das auch bedeutet, dass der Linksfuß eine Chance hat, am Sonntag im nächsten Regionalligaspiel beim VfB Eichstätt (14 Uhr) aufzulaufen, blieb zunächst offen.

Könnte Dennis Dressel in Eichstätt ersetzen: Damjan Dordan. © IMAGO

Einsatz gegen Eichstätt fraglich

Man darf aber annehmen, dass der Einsatz sehr fraglich ist, was eine Bewährungschance für den Mann bedeuten könnte, der auch im Derby für Dressel auf den Rasen kam: Damjan Dordan. Der 23-jährige Münchner mit der Erfahrung aus zwölf Drittligaspielen wäre zumindest eine positionsgetreue Alternative.