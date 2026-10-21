"Wir verballern zu viele Möglichkeiten": Warum 1860 trotz Offensivstärke ein Sturmproblem hat

Der TSV 1860 stellt eine der treffsichersten Offensiven der Regionalliga, lässt aber reihenweise Großchancen liegen. Vor allem Routinier Florian Niederlechner und seine Sturmkollegen stehen im Fokus – ihre schwache Chancenverwertung kostet die Löwen wertvolle Punkte.

21. Oktober 2026 - 18:55 Uhr

Die Offensive des TSV 1860 um Florian Niederlechner lässt zu viele Chancen liegen. © IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON