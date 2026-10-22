AZ-Plus

Wie steht es um Dressel, Ott und Klose? Zarte Lichtblicke im Löwen-Lazarett

Dennis Dressel, Raphael Ott und Noah Klose fehlen weiter im Mannschaftstraining, senden aber dennoch positive Signale. In Sachen Trainingsbedingungen will der TSV 1860 nachbessern.
Matthias Eicher |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen
Dennis Dressel kugelte sich im Derby gegen Bayern II die Schulter aus, biss aber auf die Zähne. Am Donnerstag trainierte der Löwen-Kapitän individuell.
Dennis Dressel kugelte sich im Derby gegen Bayern II die Schulter aus, biss aber auf die Zähne. Am Donnerstag trainierte der Löwen-Kapitän individuell. © IMAGO/kolbert-press/Ulrich Gamel

Jetzt weiterlesen

Hier schlägt das Löwen-Herz

  • Exklusive Artikel zur Mannschaft, Vereinspolitik und Fan-Szene
  • Teilnahme am AZ-Tippspiel – mit besonderen Fan-Gewinnen
  • Täglich topinformiert mit dem Löwen-Letter per Mail
  • Gewinnchancen auf Tickets bei exklusiven Verlosungen für Löwen-Spiele

Löwen-Probeabo

nur 1 €/1. Monat

Jetzt lesen
Ab dem 2. Monat 7,90 €, monatlich kündbar
 Unsere Empfehlung

Löwen-Jahresabo

nur 4,90 €/ Monat

Jetzt lesen
Ab dem 2. Jahr 7,90 €, monatlich kündbar